El engaño de Frank Cuesta: "Soy un personaje, todo es mentira"

Una estafa. Un auténtico engaño. Eso ha supuesto el personaje televisivo construido a lo largo de los años por Frank Cuesta, youtuber y naturalista español afincado en Tailandia: "Soy un personaje, todo es mentira", así lo ha declarado él mismo en un comunicado en formado de vídeo subido a redes sociales.

Y se le ha comido el personaje directamente porque también admitió que no tiene cáncer, que todos los animales de su santuario fueron comprados y no rescatados, y que carece de conocimientos profesionales sobre animales: "Ni soy veterinario ni soy herpetólogo (el especialista que estudia los anfibios y reptiles), pero tengo conocimientos que no son básicos sobre los animales, pero no son profesionales", ha señalado el personaje televisivo.

"Nunca he rescatado animales"

"Ha sido parte de un show que se me ha ido de las manos", aclaró. También reconoció haber envenenado gatos y perros: "Los animales que han muerto en el santuario han sido por mi propia negligencia, pero poco a poco voy aprendiendo. "Asumo mi responsabilidad por haber engañado a todos y pido disculpas por aprovecharme", ha concluido.

El español, que lleva años residiendo en Tailandia, se encuentra desde principios de marzo en libertad bajo fianza tras ser acusado en el Tribunal Provincial de Kanchanaburi por supuesta posesión ilegal de animales salvajes protegidos: "Nunca he rescatado animales, más que un santuario, podríamos llamarlo granja".

El arresto de Frank Cuesta

El arresto y acusación partió de una denuncia ante la Policía tailandesa "en el que se afirmaba que un extranjero estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso", según indicó entonces el Departamento tailandés de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación.

Los oficiales realizaron a finales de febrero una redada dentro de su propiedad, donde encontraron un total de diez animales de fauna silvestre protegida (nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato) «sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición».

Según la ley tailandesa, delitos vinculados con la apropiación indebida de animales salvajes acarrean desde multas a varios años de cárcel, o ambas sanciones, en función de las circunstancias.