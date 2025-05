La "farragosa" sentencia del Supremo sobre el Tajo siembra dudas y discordias

Pocas veces el fallo de una sentencia del Tribunal Supremo ha dado lugar a interpretaciones tan contrapuestas como la que se hizo pública el pasado miércoles y en la que "supuestamente" se determinaba que los caudales ecológicos del Tajo no pueden alcanzarse de manera escalonada hasta 2027. La cuestión no es menor, porque si es eso lo que se ha dictaminado los recortes máximos al Trasvase Tajo-Segura (más de 100 hectómetros cúbicos al año) tendrían que aplicarse este mismo año y no de manera progresiva.

El propio presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, admitía ayer en una entrevista concedida a la Cadena Cope, que la Comunidad está estudiando "de forma procelosa" la sentencia porque "es muy farragosa" y hasta el momento "ni el Gobierno central ha podido interpretarla".

En este punto, López Miras dejó caer con cierta ironía que el único que la ha entendido "al minuto" de hacerse pública es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El presidente hacía así referencia a las declaraciones del político castellanomanchego en las que celebraba que el Trasvase, "tal y como está concebido, ya es historia", gracias a esa sentencia.

Los embalses de Entrepeñas y Buendía registran volúmenes máximos, por encima de los 1.500 hm3. / Miteco

Cabe destacar que ayer las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron exigir al Ejecutivo central un nuevo documento del borrador del decreto que modifica las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que tenga en cuenta la sentencia Supremo. Un punto que salió adelante con los votos a favor de los diputados socialistas y populares y con el rechazo de Vox.

En realidad, además del Gobierno castellanomanchego, también ha entendido la sentencia, aunque en sentido contrario, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Su presidente, Lucas Jiménez, aseguró ayer que el fallo del Supremo "avala" el escalonamiento de caudales hasta 2027, y que "nada de lo que dice" García-Page, "es cierto". "Todo lo que vertió ayer el líder político de Castilla-La Mancha de que el escalonamiento se había terminado y que el recorte de trasvases era efectivo es un enorme bulo", señaló el dirigente del Scrats, que añadió que el sector se mantiene ahora "expectante" ante la postura que adoptará el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Jiménez afirmó que la sentencia ha sido analizada por diversos juristas de reconocido prestigio que explican que la resolución "da un rejonazo a la planificación del Tajo porque no ha preservado recursos naturales en el Tajo medio" y apuntan que el escalonamiento "ha de mantenerse".

Por su parte, el portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, aclaró que en cualquier caso la postura del Ejecutivo regional "es clara". "No estamos en contra de la fijación de caudales ecológicos, nos parecen bien; pero sí estamos en contra de cómo se han establecido en el Tajo y sí estamos en contra de que se hayan fijado por políticos del PSOE en un despacho, sin criterios técnicos, sin criterios científicos y sin más propósito que cerrar el Trasvase de Tajo-Segura", subrayó.