Melody rompe su silencio tras Eurovisión: "Que yo no pueda decidir estar en mi casa me parece muy fuerte"

Su puesto 24 de 26 en Eurovisión con 'Esa diva', y la polémica en la que se ha visto envuelta a causa de la validez del televoto y de los tintes políticos que se ha querido dar a su participación en el festival, provocaban que Melody cambiase sus planes y, en lugar de cumplir con sus compromisos con RTVE a su regreso de Basilea, viajase directamente a Málaga para reencontrarse con su hijo y con su familia.

Desde entonces, no ha dejado de especularse sobre los motivos de la 'espantá' de la artista tras su 'batacazo' en el certamen, apuntando a que estaría disgustada, decepcionada, y sobre todo enfadada por cómo se habría 'fiscalizado' su participación en el festival después de una actuación impecable que no obtuvo las votaciones esperadas.

Tras varios días refugiada en su domicilio de Málaga junto a su pareja, Ignacio Batallán, su hijo Cairo (1) y sus padres, Melody ha reaparecido ante las cámaras y ha roto su silencio. Lo hacía este martes ante las cámaras de 'Vamos a ver' para dejar claro que "no es cuestión de mantenerme en silencio, solamente he decidido venirme a casa unos días tranquila porque tengo un niño pequeño y lo necesito".

Sara Fernández

Polémica en Eurovisión

Además, sorprendida por la polémica que se ha creado en torno a su paso por Eurovisión, ha aclarado que después de este descanso tan necesario para reponer fuerzas dará la cara y ofrecerá una rueda de prensa "en la que voy a hablar de todo con todos vosotros y voy a contar cosas de lo que he vivido".

Pidiendo un poco de espacio a la prensa apostada a las puertas de su casa para poder recuperar la normalidad con su familia, Melody ha hecho una declaración de intenciones y ha confesado que no se siente perjudicada por lo vivido en el festival: "Jamás con el arte y la música. La música siempre está por encima de todo. No os preocupéis que hablaremos con calma y nos daremos nuestras opiniones. Ahora lo único que pido es un poquito de calma en estos dúas porque necesito estar con mi niño".

Actuación de Melody en Eurovisión

Dará una rueda de prensa el 27 de mayo

Y dejando claro que no está 'escondida' como se ha dicho, asegurando que se está creando una "falsa polémica" en torno a su persona, la cantante de 'Esa Diva' ha vuelto a hablar este miércoles y ha anunciado la fecha en la que reaparecerá en rueda de prensa, el próximo martes 27 de mayo.

"Entiendo que tenéis que crear contenido, ya sabemos que hablar es gratis, pero se están diciendo muchas cosas que no son verdad como que yo estoy fatal ¡Qué va! Yo he estado besando a mi niño y ni estoy mal ni estoy enfadada... Hemos ido, hemos hecho nuestro trabajo y me he venido orgullosa", ha afirmado con una sonrisa.

"Yo soy artista y a lo que me dedico es a cantar ¿Queréis estar en mi puerta? Pues yo lo que puedo hacer es ofreceros algo fresquito, pero no hay ningún drama y ya lo hablaré en la rueda de prensa. Para mí esto es incómodo porque yo no estoy acostumbrada a esto. Estoy muy bien, disfrutando de mi familia e intentando estar tranquila. No pasa nada" ha insistido.

Lucía Feijoo Viera

"No hay show ni drama"

Además, y por si quedaba alguna duda, ha asegurado que no se arrepiente en absoluto de haber ido a Eurovisión: "Hemos ido, hemos hecho nuestro trabajo y estoy orgullosa. Yo soy artista y soy cantante y me dedico a cantar. No hay show ni drama, ya lo hablaré en la rueda de prensa, es con RTVE, e invitamos a todos los compañeros a que vengan".

"Que yo no pueda decidir estar en mi casa unos días me parece muy fuerte, me he venido a mi casa. El martes hablamos. Yo estoy muy bien, disfrutando de mi famila e intentando estar tranquila que he tenido mucha locura de trabajo y la que me viene. Os quiero pa' reventar a toda España y el mundo entero" ha zanjado rotunda.