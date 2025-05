Guerra a la 'fast fashion': un pasaporte digital ecológico para 2030

La conciencia generalizada sobre la necesidad de industrias sostenibles es cada vez mayor. Uno de los sectores que más concentra la atención es la moda. De un tiempo a esta parte, los fabricantes y diseñadores apuestan por prendas más sostenibles, tanto en su fabricación como en su transporte. De ahí que el ciudadano sea cada vez más sensible con la huella ecológica de la moda, al tiempo que exige que sea justa con los trabajadores.

Freno a la ropa ultra rápida

La Unión Europea (UE) aspira a que en 2030 la ropa esté hecha con fibras recicladas, sea duradera y reciclable y su producción respete los derechos sociales y medioambientales, un viaje que obligará a llevar pasaporte digital, "un freno a la ropa ultra rápida que llega de otros continentes". "En el mundo se tira un camión de ropa cada segundo. Se necesita mayor voluntad para parar toda esta avalancha", ha asegurado Paloma García López, directora de The Circular Project, un proyecto integral de moda sostenible.

El pasaporte digital, "la gran esperanza para todo el sector", es una herramienta de trazabilidad y certificación que permitirá verificar dónde, cómo y quién ha confeccionado la ropa, además seguirá su ciclo de vida hasta el fin. También incluirá si ha cumplido con los requisitos medioambientales y con los derechos humanos de los trabajadores, añade García López, quien considera que este pasaporte pondrá transparencia en la industria de moda a partir de enero de 2026.

Montaña de ropa usada. / Levante-EMV

Según el informe de Circle Economy de 2024, el 99 % de la materia que se está utilizando en la industria textil es materia prima no reciclada: solo el 1 % del tejido que se utiliza es reciclado. "La ropa y el calzado desechados suponen 5,2 millones de toneladas, 12 kilos por persona y año. Menos del 1 % de los textiles del mundo se reciclan para fabricar nuevos productos", según datos de la Unión Europea.

Moda circular

Desde hace 10 años, en España y el resto de Europa se está intentando implementar materiales recuperados para conseguir una moda circular, "pero lamentablemente no se está consiguiendo, no se está siendo valiente".

Las grandes trituradoras del textil ya no demandan la ropa que se deja en el contenedor, "sino la que no ha salido a la venta porque el hilo es de mejor calidad", explica García, quien señala que se está fabricando ropa por encima de la que puede asumir el mercado. "La moda no deja de crecer, su vida útil es cada vez menor, es un residuo potencial desde que sale al mercado", asegura García, quien lamenta que se está produciendo y consumiendo textiles como si no hubiera un mañana.

Una modelo, con ropa reciclada. / Levante-EMV

Consumo con obsolescencia programada

La responsabilidad de la sostenibilidad en moda no es solo de las empresas. "Es un consumo con obsolescencia programada", advierte la experta en moda sostenible quien asegura que se sigue gastando dinero en materias primas que contaminan y devastan el planeta, prendas de usar y tirar por menos de un euro, "una cosa que es vergonzosa".

No se repara ni se cuida la ropa. Se tira. "En el mejor de los casos, en el contenedor de reciclaje de ropa, una acción que solo sirve para lavar conciencias". "El pasaporte digital evitará estos desenlaces, en él se deberá incluir el fin de su vida útil", explica García quien se muestra preocupada antes esta avalancha insostenible de consumo de ropa.

Los más consumidores

"No sé dónde está el freno, la franja de edad que consume esta moda ultra rápida va de los 30 a los 50 años y solo se está reciclando bien un 5 % de lo que se pone en los contenedores", dice García. En España hay tres grandes gestoras de residuo textil, "entre ellas pueden asimilar un 15 % de toda la ropa que se que vuelca en esos contenedores", concluye.