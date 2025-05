Los familiares de las víctimas de las residencias suman a los afectados por la dana a su protesta

Dos asociaciones, 7291 Verdad y Justicia y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, saldrán a la calle este domingo en Madrid en un acto de homenaje a las personas fallecidas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia y para exigir "verdad, justicia y reparación" por los protocolos de actuación en los geriátricos, los llamados "protocolos de la vergüenza". A la concentración acudirán representantes de asociaciones de víctimas de la dana del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia, según han adelantado hoy los organizadores.

"Vamos a hacer un acto que sea, por una parte, un homenaje de la población madrileña a las 7.291 personas que murieron sin asistencia sanitaria en los meses de marzo y abril de 2020, y también para pedir que haya verdad, justicia y reparación", ha señalado Javier Cordón, de la asociación Verdad y Justicia. Un acto que, esperan, sea "emotivo, pero con un punto reivindicativo".

A la convocatoria se ha invitado a miembros de dos colectivos de afectados de la dana que el pasado 29 de octubre anegó la provincia de Valencia y dejó 228 muertos, la Asociación de Víctimas Mortales 29 O y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción. La razón, defienden los impulsores de la concentración, es que consideran que hay "enormes similitudes" entre las dos tragedias. "Ante un hecho natural o una pandemia, las autoridades políticas tanto del Gobierno de la Comunidad de Madrid como del de la Comunidad de Valencia, en vez de usar los medios para paliarlo, tomaron decisiones políticas que agravaron estos hechos", ha apuntado Cordón.

A su juicio, además, en vez de reconocer los hechos y asumirlos, ambos gobiernos se dedicaron a "lanzar toda una serie de desinformaciones para tapar lo que verdaderamente ocurrió", ha acusado antes de subrayar un tercer paralelismo: la búsqueda de "cualquier culpable menos los que lo eran verdaderamente". Por eso, ha añadido el portavoz de Verdad y Justicia, "es un motivo de orgullo que estas personas vengan y estén con nosotras y nosotros el día 1 de junio". Fue a raíz de una proyección en Gandía del documental 7291, sobre la gestión en las residencias madrileñas durante las primeras semanas de la pandemia, como desde Verdad y Justicia se entró en contacto con las asociaciones valencianas y se gestó la invitación.

El director del documental, Juanjo Castro, será una de las personas que intervendrán en el acto, además de familiares de las víctimas de las residencias y de la dana y de una trabajadora en uno de los centros madrileños. El encuentro, que se celebrará el domingo a mediodía en la plaza Juan Goytisolo de la capital, junto al Museo Reina Sofía, será presentado por la abogada y comunicadora Inés Hernand y en él participarán también el magistrado José Antonio Martín Pallín, que presidió la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, constituida por las asociaciones tras el cierre antes de concluir de la comisión de investigación que se inició en la Asamblea de Madrid, el cantautor Jorge Zuri, el poeta Mario Obrero y el colectivo musical La Solfónica.

"Va a ser un acto de expresión de la sociedad civil", ha afirmado Cordón, quien ha subrayado la gravedad de "negar la asistencia sanitaria en los momentos que más la necesitaban por el hecho de vivir en residencias y tener dependencia o un deterioro cognitivo". "Si la sociedad lo deja pasar", ha dicho, "no solo van a quedar muy mal las familias, esta sociedad va a quedar muy mal".

La concentración coincide con la apertura de un proceso judicial en el que han sido imputados dos ex altos cargos y un asesor de la Comunidad de Madrid. Ayer estaban llamados a declarar, aunque la declaración se acabó suspendiendo porque las defensas alegaron no haber tenido acceso previo a todas las actuaciones. Desde Verdad y Justicia se asegura que el acto del domingo estaba organizado antes de que se conociera la imputación de Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño. "Nos hubiera gustado que se hubiera producido la declaración", ha señalado Carmen Martín, vocal de Verdad y Justicia, "pero si la juez ha considerado retrasarla, es la justicia, no pensamos que ese retraso suponga algún inconveniente para que el procedimiento siga adelante. Llevamos cinco años batallando, no nos importa un mes más. Lo importante es que se haga justicia".