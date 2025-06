La "tragedia de los cayucos" y obras de García Márquez y Almudena Grandes, en el arranque de la PAU en Galicia

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha arrancado en Galicia con el examen de Lengua Castellana y Literatura, en la que se ha propuesto un artículo de la periodista Rosa Montero sobre la "tragedia de los cayucos", así como fragmentos de obras de Gabriel García Márquez, Valle-Inclán y Almudena Grandes.

Esta era la primera prueba de una selectividad que este año presenta grandes cambios en cuanto al modelo de examen, ya que este año intenta ser más competencial. Además, por primera vez se celebra en las mismas fechas en toda España, a excepción de Cataluña.

El plato fuerte del examen de Lengua Castellana sigue siendo el artículo de opinión para realizar un comentario. En esta ocasión, ha vuelto a ser un texto de Rosa Montero publicado en el diario 'El País' sobre el drama migratorio, centrado en los cayucos que llegan a la isla de El Hierro. En la parte de Literartura, a escoger entre «Romancero Gitano» de Lorca o «Crónica de una muerte anunciada» de García Márquez. Otra de las cuestiones permitia seleccionar ente «Luces de Bohemia» de Valle - Inclán o «Los pacientes del doctor García» de Almudena Grandes.

Más de 13.000 alumnos a examen

Estudiantes gallegos que desde este martes se enfrentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) reconocían antes del inicio de los exámenes tener "muchos nervios" y opiniones diversas sobre el cambio de modelo introducido este año.

Sobre las 9.00 de la mañana, minutos antes de recibir las instrucciones sobre cómo se van a desarrollar las tres jornadas de selectividad, cientos de estudiantes se amontonaban a las puertas de las aulas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago.

En este centro se examinan alumnos no solo de la capital gallega --IES Rosalía de Castro--, sino también de la zona: el IES Terra de Xallas de Santa Comba, el Cacheiras de Teo, el Macías O Namorado de Padrón y el IES A Pobra do Caramiñal.

A las puertas de una de las clases esperaban Martina Domínguez y Manuel Dopazo, dos estudiantes del IES Rosalía de Castro que reconocen a Europa Press estar muy nerviosos, si bien esperan "que se tranquilicen las cosas" después de la prueba de Lengua Castellana y Literatura.

Martina quiere hacer un Grado en Relaciones Internacionales, mientras que Manuel espera entrar en Ingeniería Informática "o algo así, más técnico" para lo cual "no ve problemas" para entrar.

Sobre los cambios introducidos este año en la PAU, no ocultan que les parece "una vergüenza" porque consideran que Galicia es "la única comunidad autónoma competencial".

"Prefiero el modelo anterior, pero se afronta, no pasa nada", dice Manuel Dopazo. "A mí me parece que podían haber introducido el cambio en la selectividad un poco más gradualmente y no que de repente no podamos descartar nada", añade Dopazo, quejándose de que apenas había modelos de examen que consultar.

Xabier Trillo, también del IES Rosalía de Castro, confiesa estar "más tranquilo" que algunos de sus compañeros, porque lo lleva "bastante bien", lo que no quita que esté "algo cagado". Aspira a entrar en Ingeniería Informática.

Sobre los cambios de la PAU de este año, reconoce no estar "muy enterado" sobre cómo era la anterior, "así que ni tan mal". "La mayoría de exámenes que hicimos en el Rosalía eran como se supone que tienen que ser", cuenta.

De 7 en adelante

A pesar de que las estadísticas del Ministerio de Universidades reflejan cómo los resultados de la selectividad en Galicia relegan al alumnado que se examina en la comunidad a la retaguardia de las autonomías en nota media, también permiten constatar cómo prácticamente el 48% de los considerados aptos en la parte obligatoria del examen —que, además, supera la inmensa mayoría— lo hacen con al menos un 7.

En concreto, el año pasado, entre los aprobados en la fase general del examen de junio —la convocatoria ordinaria como la que se inicia hoy—, una cuarta parte (el 24,8%) obtuvo entre un 7 y un 8; un 18,55% logró entre un 8 y un 9 y un 4,53 por ciento salió del examen de las cinco materias obligatorias con entre 9 y un 10.

Ese porcentaje de sobresalientes obtenidos por los jóvenes gallegos en la selectividad es el más elevado de los últimos diez años y supone un 127 por ciento más que el 2% de 2015. Con todo, implica igualmente que apenas una cuarta parte de los chavales que llegan con sobresaliente del Bachillerato es capaz de conservarlo en las pruebas.