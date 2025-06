Inauguraciones, tacones, cócteles y ‘afició’ granota

Me acerco a la farmacia a comprarme unas ampollas flash para ir a ‘Bona Vesprada Comunitat Valenciana’ en À punt, y me dicen que están agotadas y que me ponga en lista de espera. ¡Qué barbaridad! Este es el mejor medidor de la agitada vida social.

La empresaria Bea Sánchez ha celebrado sus cincuenta por todo lo alto. Profesional del catering a domicilio y eventos en Tia Taper, tenía pendiente festejar la unión con Bono Lara de casi veinte años. A ellos se unieron más cumpleañeros como su mellizo Natxo Sánchez, Núria Diego y Zaida Miranda. La invitación a la fiesta no dejaba lugar a dudas: «Invitamos a chicas Bond y agentes secretos a la fiesta 0050. Imprescindible completar la misión. Movido, no agitado». Con esta premisa, la diversión estaba asegurada en el Molí de Ballestar. Entre los invitados estaba Vero Lara, Alberto Suesta, Ana Pérez y Fernando Alfaro, Marta Arias, Claudia Bonet y Jorge Hornos, Paula Alcón, Elena Blasco, María Raga y Santi Reganon, Carolina Nogueron y Javier Cilveti, Menchu Moreno, Felipe Garibo, Carolina Meseguer, Yolanda Prats, José Ignacio Cebría y Amparo Hurtado, Roselvi Ibañez y Patricia Sanz, Ana Gomar, Carol Antón, Roselvi Ibañez, Pablo Adán, Óscar Buj, Manu Aleixandre, Bego Quiles, José Luis Urquiza, Gaspar Estellés, Javier Cilveti, Marta Arias, María José Pulgarin, Jaime Crespo, Alba Guijarro; Rubén, Loli, Toni, Lucía y Vero Lara; José Miguel Rivera, Cristina Ferrer, Duna Matarredona, Bruno Baviera, Quique Mansergas, Núria Manso y Patricia Sanz, además de amigos de Las Palmeras y de la Falla de Pere, Asociación cultural Pedro III el Grande-Pintor Salvador Abril. ¡Mil felicidades!

Con motivo de la Semana Mundial de los Océanos, The Westin Valencia presenta este fin de semana una propuesta única que fusiona arte, deporte de élite y sostenibilidad. El hotel acoge una experiencia exclusiva de la mano del equipo femenino de vela Queremos Hacer Historia y la reconocida Ana Docavo, sobrina del poeta Rafael Alberti, y una artista que vive por y para el mar de donde rescata diferentes materiales para crear esculturas preciosas llenas de color y energía. Los huéspedes y visitantes podemos descubrir ‘Las Guardianas de los Océanos’, una preciosa escultura que visibiliza la conexión entre la figura femenina y el poder regenerador del océano, fusionando un mensaje ambiental y la estética marina. Además, Roger Paulino, el head bartender del exclusivo SeaBar del hotel ha creado para hoy y mañana el cóctel Posidonia, una creación diseñada en homenaje a la posidonia marina mediterránea, símbolo de biodiversidad y equilibrio ecológico.

Y saltamos al campo de juego. La artista sostenible Mapi Gómez conoció en su exposición en Delgado Abogados al director de la ingeniería IDOM, Pablo Benlloch, que realizó la obra de la nueva estructura que recubre el campo del Levante UD y éste le propuso que trasladase esa pieza de ingeniería tan innovadora a una obra de arte. «Para mí ha sido todo un placer porque se sale de la línea de mi obra pero a su vez, me pareció un gran reto». Dicho así y a contrarreloj a dos semanas del posible ascenso y con la fe de que lo conseguirían, se puso manos a la obra y realizó una pieza que refleja la tensión de los cables que sujetan la estructura y a su vez el corazón de la unión deportiva del Levante. La obra Tensión y corazón la ha regalado Mapi al Levante por su ascenso a Primera División. Pablo Sánchez, presidente de Levante U.D., recibió la escultura en nombre de la afición granota. ¡Enhorabuena. equipazo!

Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València se ha escapado el fin de semana con sus amigas Maca Roda, Nieves Suria, María Serra, Majo Corts y Magdalena Mata a disfrutar del encanto de Venecia.

La Fundación del Sueño es una entidad privada, sin ánimo de lucro y de carácter permanente. Constituida en 2021 por el deseo de Mónica Duart, CEO de Dormitienda, con la que busca concienciar sobre la importancia del descanso, contribuir a la investigación y al estudio de los trastornos y patologías del sueño, así como garantizar el derecho universal al descanso, especialmente de las personas más desfavorecidas, está conmemorando su cuarto aniversario. El jueves ofreció su conferencia anual a cargo del conferenciante, escritor y director de documentales sociales Miguel Ángel Tobías bajo el título ‘Despierta tus sueños’, en la Fundación Bancaja.

La diseñadora colombiana de joyas y complementos Mercedes Salazar ha estado en la ciudad de la mano de Eva Marcellán con una pop up deliciosa. Entre otras clientas famosas en España, tiene a la modista flamenca de las celebs Rocío Peralta, que a menudo le encarga los pendientes para sus colecciones. Mercedes se inspira en las pequeñas cosas que la rodean, en la naturaleza y en su pasión por el arte y los materiales. Sus diseños te elevan cualquier pieza de tu guardarropa. Volverá y os avisaré.

Un 22 de Mayo de 1985, Antonio Martínez Belenguer fundaba el restaurante El Gastrónomo. Nacido en València en 1949 en una humilde familia, soldador desde los diez años, fue a los dieciséis cuando entró en el mundo de la hostelería como aprendiz en el restaurante Los Madriles (València) con Pablo Martínez. A partir de ahí empezó toda una andadura por los mejores restaurantes de la época en la Comunitat Valenciana: marisquería Sol y Sombra (67), hotel El Montíboli (68), el primer hotel de lujo de la Costa Blanca. Después pasó a Viveros (70), hotel Sidi San Juan de Alicante (73), restaurante Bravísimo de Benidorm (74), hotel Sidi Saler de València (75) y el hotel Azafata (78) donde conoció a José Antonio Balastegui, a quien invitaría a sumarse al proyecto. Se independizó con la cervecería Alicante, también en la avenida Primado Reig, para llegar al reconocido restaurante El Gastrónomo. Hoy felicitamos a su hijo José Martínez que está celebrando el cuarenta aniversario del reconocido local recibiendo a amigos como el doctor Rafael Báguena, el empresario Fran Hoffmann, el artista Lluís Salvador; Vicente Monserrat y Martín Corduente del Grupo Varma; el doctor Jesús Mudarra, el empresario Rafael Alcocer, la catedrática Isabel Balaguer, el empresario Jorge Fernández, el viticultor Daniel Alfonso, y el catedrático Pau Salvador, entre otros, con sus respectivas familias y amigos.

Y rematamos la semana dando la bienvenida a la tienda de zapatos Lola Cruz que ha abierto esta semana en la calle Sorní. València es donde nació la marca, donde comenzó todo. Donde está su equipo, su alma y su mejor activo; donde se crean los diseños que lucen mujeres de todo el mundo. Fundada por María Jesús Muñoz Gozalvo en el año 2000, Lola Cruz fue la primera marca del grupo Navima Calzados. Hoy, con presencia en más de 600 boutiques en todo el mundo, ha conquistado escenarios clave de la moda con su flagship en Madrid, su showroom en Milán y su espacio en Galeries Lafayette de París, además de una tienda online. La apertura en València no solo reafirma sus raíces, sino que marca el inicio de una nueva etapa. La inauguración fue todo un éxito. La velada contó con la presencia especial de dos amigas de la marca: la empresaria y socialité internacional Inés de Cominges -que voló desde París exclusivamente para la cita- y la reconocida DJ Nina Urgell, quien puso ritmo a la tarde. El evento reunió a destacadas figuras del mundo de la moda, la sociedad valenciana y las redes sociales como Marta Handrich, Lorena Oliver, Carmen Damiá Serratosa, Paula Boluda Corchs, Carmen García, Inma Soria (Coohuco), Lucía del Portillo Martínez Medina, Paloma del Portillo Martínez Medina, Tamara Caravaca, Paula Dolcet, Caterina Iannolo, María Cosín, Elena Ravello, Patricia Montoro, Merche Navarro y la fabulosa Mayrén Beneyto, entre otras. Tras la apertura de la tienda, la celebración culminó con una postparty privada en Aquarium, que se transformó para la ocasión en un auténtico escenario de ensueño. Inundado de claveles rojos y elementos neotradicionales, la atmósfera era la propia de una fiesta de moda internacional. La propuesta gastronómica incluyó una cuidada selección de clásicos como gildas, gambas a la gabardina y otros platos míticos del lugar.

Aquí os espero con muchas ganas la semana que viene, Lamarquesa Rockers.