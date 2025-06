El negocio en auge del tatuaje: "Los hacemos hasta en los genitales"

La práctica ancestral del tatuaje cobra estos días máxima expresión en la convención de tatuadores que se celebra en València. Más de 300 tatuadores de distintas ciudades españolas y europeas exhiben "en vivo" este fin de semana sus dotes en lo que reivindican como un arte que va más allá de modas: "Es un estilo de vida", afirma Pedro Ruiz, de la Spain Tattoo Expo, organizadores del evento, que también se celebra en Barcelona, Madrid o Sevilla, y que ocupa dos pabellones de Feria Valencia. La Valencia Tattoo Covention 2025, con un cuarto de siglo de historia, presenta las últimas novedades en el arte de grabar la piel, un oficio con el que es posible "ganarse bien la vida". Se calcula que un 21% de la población (sin contar niños y personas mayores) lleva uno más tatuajes en su cuerpo.

"Hay artistas que cobran mil euros por hora y dos años de lista de espera"

Deportistas, cantantes y modelos lo han puesto de moda, convirtiendo el hecho de tatuarse en un gesto transgresor, de afirmación personal. "Ya no es algo de moteros, macarras o presidiarios, hay señoras que no lo dirías y llevan alguno", apunta la organización. Ana, visitante de la feria, lo corrobora. Lleva tres, discretos, con los que recuerda grandes momentos de su vida, como el nacimiento de su nieto, hacer el camino de Santiago o las tres palomas que luce en la muñeca por sus tres mejores amigas. Un tatuaje pequeño cuesta 30 o 50 euros, pero hay creaciones que pueden llevar tres días y artistas que cobran mil euros por hora y tienen años de lista de espera. El negocio no conoce límites.

Tatuadores, en faena / EDUARDO RIPOLL

València es cantera de artistas. Lo explica Toni Yepes, pionero del sector y fundador de la primera escuela de tatuadores de España, en Madrid, allá por 1984 y luego en València. Ahora tiene 19 estudios por toda Europa. Aprendió el oficio de su suegro, Will Hacon, que a su vez lo aprendió cuando servía para la Royal Air Force. "Uno de los maestros", afirma. De ella han salido ya muchos tatuadores y cada vez más tatuadoras. Como Paula, que con 29 años es una de las artistas emergentes. Estudió la carrera de Bellas Artes. "Iba a pintar cuadros y he acabado pintando cuerpos... es algo que siempre me había atraído", asegura la artista máquina y aguja en mano, mientras avanza en la creación de uno de sus clientes.

Paula, habitual de la feria, se estaba haciendo un gran tatuaje en la pierna / E.Ripoll

En la cara o lengua bífida

A pocos metros, el estand de Chiqui, conocido tatuador del barrio de Russafa, en València, al que define un estilo muy personal que bebe del clásico tatuaje americano de los años 50 de trazo grueso pero al que el ha dado un estilo refinado. Sus "pinups" neotradicionales son auténticas obras de arte. En la camilla estaba Paula, clienta habitual, que ha aprovechado la feria para grabarse en el muslo un tatuaje XL con rostro de mujer. Uno más, porque ya tiene buena parte del cuerpo cubierto de tatuajes. "No puedo parar, aún queda espacio", bromea. "Eso si, siempre confiando en buenas manos". Y es que "de un buen tatuaje siempre salen dos", apuntan en el gremio. El oficio de tatuador está ya muy regulado y exige estrictas medidas de higiene. Algunos tatuadores tienen límites éticos o desaconsejan ciertas zonas. "Nosotros no tatuamos rostros", explica uno de ellos, que admite que hay situaciones extremas, algunas, "aberraciones". La lengua bífida, que se ha puesto de moda, apunta.

Toni Yepes, fundador en 1984 de la primera escuela de tatuadores de España / E.RIPOLL

¿Y si te arrepientes?

"A mis clientes siempre les digo que tienen que estar muy seguros de que quieren tatuarse, si no lo están es mejor que no lo hagan, por si luego se arrepienten", apunta un profesional. La técnica ha mejorado mucho y "no es doloroso, aunque si molesto". "Donde más duele es en la zona de las axilas, aunque hay quien no duda en tatuarse incluso los genitales". Si en un momento dado te arrepientes o te cansas, es posible eliminarlos, con láser y sin apenas marca.

En la Valencia Tattoo Convention 2025 se pueden conocer las últimas tendencias y sumirse en la cultura tattoo hasta este domingo. La feria es una ocasión para explorar distintos estilos como el realismo, tradicional, blackwork, dotwork, neotradicional o japonés, y dejarse sorprender por la versatilidad y talento que definen la escena actual del tatuaje. En la convención se celebran concursos diarios de tatuajes, que premiarán las mejores piezas realizadas durante el evento, actuaciones musicales y shows de entretenimiento. Este domingo se entregarán los premios al mejor tatuaje del día, mejor black and grey, mejor color, mejor realismo, entre otros.