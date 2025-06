La naturaleza diseña la vajilla del Oceanogràfic

"La naturaleza es una de las diseñadoras más impresionantes que existen" y bajo esa premisa e inspiración nace la vajilla artesanal Oceancook en la que se sirven los platos del restaurante Submarino del Oceanogràfic. Con las formas sinuosas de la raya y los recovecos del caballito de mar la colección de menaje de la firma Cookplay acoge las creaciones culinarias de uno de restaurantes más emblemáticos de la ciudad.

Pero esta colección de porcelana tiene detrás mucho más que una bella estética: es una combinación de arte, naturaleza y hedonismo al servicio de un fin mayor como es el de concienciar de las consecuencias del cambio climático en la desaparición de especies.

Los platos tienen forma una especie de raya del Mediterráneo y de caballito de mar, ambos en peligro de extinción / Daniel Tortajada

La idea del diseño nació a partir de las imágenes médicas obtenidas con las tomografías realizadas en el hospital veterinario del propio acuario. Daniel García, director Científico de la Fundación Oceanogràfic y autor de la cita con la que iniciamos esta información, vio claro que las curiosas formas conseguidas a través de los tratamientos que se procuran a los animales atendidos en la fundación podían "contar una historia" de conservación de la naturaleza y además dar a conocer al público que "aquí en la Malvarrosa tenemos unos ejemplares de raya de dos metros de envergadura que están en peligro crítico de extinción".

La mesa para dar un mensaje

Para lograr que el mensaje de la necesidad de un cambio social que "nos permita vivir de una forma más responsable y para proteger el mar" llegase a la mayor cantidad de gente posible, se optó por un canal de comunicación infalible: la mesa. La gastronomía permite, en opinión de García, que personas que no están habituadas a hablar de conservación "vean el plato en el que están comiendo con la forma de una raya amenazada que vive aquí cerca o de un caballito de mar y se abra el debate". Además, cada plato del restaurante cuenta con un código QR impreso en la parte de atrás que escaneándolo, redirige a una web en la que se explica cómo se conceptualizó la vajilla, qué especies representa y todo el proceso creativo. Los comensales también encontrarán un pequeño libreto donde también se muestran las tomografías en las que se han inspirado los diseños.

En la parte posterior de los platos hay un código QR a través del que se accede a información de la vajilla / Daniel Tortajada

Desde la gestación de la idea de la vajilla hasta su ejecución han pasado unos dos años y para hacer realidad el proyecto, la Fundación Oceanogràfic contó con la firma de diseño de menaje Oceancook. Ana Roquero es la directora de la compañía y la diseñadora que ha dado forma a los platos que componen la colección. Para ella la elegancia de movimientos de la raya fue una clara fuente de inspiración para llevar adelante este proyecto artesanal y sostenible que pretende concienciar acerca de la crisis climática y el peligro que supone para la biodiversidad la desaparición de especies.

Tordesillas, Rodrigo, Roquero, García, Calabuig y Muñoz en la presentación de la vajilla Oceancook / Daniel Tortajada

En el desarrollo de la colección de menaje también ha estado involucrado Antonio Tordesillas, director de Negocio del Oceanogràfic. Además de la estética y el mensaje que se quiere transmitir con estas piezas de porcelana, la practicidad a la hora de utilizarlas en los servicios de la restauración era fundamental "hay que pensar que llegamos a servir hasta a 200 comensales en los turnos de comida" por lo que debían ser platos que pudieran manejarse con facilidad.

Por el momento en el Restaurante Submarino se están empleando los platos con forma de raya en varios tamaños y tanto hondos como llanos, así como el pequeño plato para el pan con forma de caballito de mar. La colección incluye además vasos inspirados en la anguila y unos cuencos con forma de diente de tiburón.

Cocina sostenible

La chef valenciana con estrella Michelin Begoña Rodrigo no dudó en aceptar la invitación para participar en la presentación de esta vajilla haciendo un necesario alegato a favor de la cocina sostenible. Para ello Rodrigo ha ejecutado un showcooking con pescado de descarte para reivindicar el producto de cercanía y de temporada.

"Mi pescadero me ha traído pescados que no había cocinado antes y entre la gente que es de generaciones posteriores a la mía seguro que hay muchos que no conocen". Rubios, llisas, jureles, pez rata y arañas han conformado el bodegón con el que la cocinera ha creado un delicioso plato para degustar entre los asistentes. "Tenemos la necesidad de consumir de todo todo el rato y eso no es tan sostenible", afirmó la chef cuya cocina apuesta por los productos autóctonos.

La chef Begoña Rodrigo en plena elaboración durante el showcooking que utiliza uno de los platos de la colección Oceancook / Daniel Tortajada

Reducir la huella de carbono en nuestras costumbres diarias y domésticas es lo que podemos hacer como sociedad para combatir el cambio climático. "La gente sí es consciente del problema del cambio climático aunque cree que es un tema que incumbe más a los gobiernos o de las grandes empresas, explica Daniel García, pero se puede adaptar la solución a nivel individual", y es precisamente en este punto donde la conciencia a la hora de consumir productos de cercanía puede marcar la diferencia evitando la sobrexplotación de territorios y el transporte de larga distancia.

Actividades de arte y naturaleza

La elaboración y presentación de la colección de menaje se ha enmarcado dentro de las actividades del OceanFest, el tradicional festival de divulgación y conservación marina organizado porel Oceanogràfic. Una cita que se ha consolidado como un punto de encuentro entre arte, ciencia y ciudadanía con una semana de actividades abiertas a todo el público que buscan inspirar y reflexionar sobre el presente y el futuro de los océanos.

El OceanFest ha ofrecido talleres educativos, exposiciones artísticas, debates y encuentros con expertos para abordar los principales retos ambientales a los que se enfrentan nuestros mares. La presentación de estas creaciones de porcelana tuvo que aplazarse debido a los compromisos profesionales del equipo implicado en el diseño y creación del proyecto.