Carlos Elías, catedrático de la Universidad Carlos III: "Un Gobierno progresista debería quitar el inglés de la selectividad"

Licenciado en Química y Periodismo, Carlos Elías es periodista y catedrático de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor visitante en Harvard y en la London School of Economics, ha sido corrector de los exámenes de selectividad varios años. En uno de sus ensayos, 'Science on the ropes', analiza el impacto del 'gaokao' –la durísima prueba de acceso a la universidad en China– en los resultados económicos y tecnológicos del país.

Los estudiantes están inmersos en la PAU, un examen en el que se juegan entrar en la facultad que quieren. Este año, la prueba ha experimentado cambios. ¿Qué opinión le merece? Siempre he estado en contra de la selectividad española. Sería mejor que cada universidad y cada facultad hiciera su propia prueba para admitir a sus futuros alumnos y alumnas, como ocurre en los países anglosajones. Aquí, si quieres estudiar la carrera de Medicina resulta que Lengua o Historia, que son obligatorias en la PAU, son más importantes que que Biología o Química.

Pero Biología o Química también sirven para la ponderación de la nota, el valor más alto que dan las facultades a determinadas materias relacionadas con el grado. Sí, pero a lo mejor puede haber un tipo de facultades de Medicina que quiere que sus futuros médicos, además, sepan mucha Física. Por eso digo que cada campus debería poner sus propios exámenes. Eso contribuiría a que los alumnos se esforzaran más en aquellas asignaturas que van a tener más importancia en su futuro laboral. Otra posible ventaja de no tener selectividad y de que se haga por titulaciones es que los profesores de esos grados se implicarían más en el examen porque van a ser sus futuros alumnos. Con el modelo actual, la universidad apenas se implica en la selectividad. Casi siempre faltan profesores para corregir.

En China tienen una selectividad muy dura, la 'gaokao'. Ese modelo es tan competitivo que no es bueno para imitar en España, ¿verdad? Es un sistema bueno en el sentido de país. Quiero decir que exige mucho respecto a Matemáticas, Física y Química y eso es la base por la que China ha pasado de ser un país prácticamente subdesarrollado a ser la segunda, o la primera, potencia tecnológica del mundo.

Pero a qué precio. La ‘gaokao’ tiene un impacto brutal entre los estudiantes. Ya, el problema radica en que resulta muy duro para el alumnado. Pero es cierto que eso influye en Occidente. Si hay miles de ingenieros chinos muy buenos y tú tienes un problema en tu empresa tecnológica acudes a ellos porque son mejores. Las universidades españolas no lo entienden, especialmente cuando los rectores no son de Ciencias e Ingeniería. Competimos a nivel internacional, competimos con el alumnado de China, que sabe resolver ecuaciones diferenciales en bachillerato. En carreras de letras, como Derecho, no pasa eso. Un abogado de China no compite con un letrado español. Pero un ingeniero y un químico sí. Por eso tienes que tener en la universidad un nivel altísimo. De ahí, la cantidad de suspensos que hay en las STEM. Los científicos e ingenieros españoles siguen siendo competitivos a nivel internacional, pero a costa de muchos suspensos en la universidad y mucha academia privada, lo cual es injusto para el alumnado de clase humilde que quiere estudiar una carrera STEM, que son de las pocas que aseguran un ascensor social.

La selectividad española ha sufrido cambios este año. Es más competencial, algo en lo que Catalunya ya viene trabajando desde hace años. ¿Qué opina? Es una idea buena. Al menos, en teoría. Pero considero que hay asignaturas que no deberían estar en la PAU. Por ejemplo, el inglés. Se debe impartir como materia escolar, por supuesto, pero no debería entrar en el examen.

¿Por qué? Por dos razones. Está demostrado que la mayoría de clases particulares que se dan en España son para mejorar el inglés. Hay una diferencia brutal entre las clases sociales altas y las más humildes. Las primeras matriculan a sus hijos en colegios bilingües, los mandan fuera de España a estudiar o los apuntan a academias privadas desde que son muy pequeños. El idioma extranjero no es algo que los alumnos sepan como consecuencia de haber estudiado, no depende del sistema educativo. Es una habilidad, una cultura que traen, un contenido que tiene que ver con su clase social. Esos chavales, gracias al inglés, sacan mejor nota media de bachillerato, que cuenta un 60% para la nota de admisión. El otro 40% es la PAU, donde también brillan en inglés. El resultado es que los hijos de clases humildes tienen más trabas para acceder a titulaciones de alta demanda.

¿Y qué hacemos? El inglés es la asignatura que más segrega entre clases sociales. Algo que tendría que hacer un Gobierno progresista es eliminar el inglés de la selectividad. No quitarlo del currículo, pero que sea como religión, que no cuente para nota.

¿Tiene colegas que piensen como usted? El sistema actual beneficia, entre otros colectivos, a los hijos e hijas de profesores, que es el ambiente en el que yo me muevo. Pero, al margen de todo, hay que tener cuenta que uno de los cambios más potentes que tiene la inteligencia artificial en la enseñanza es que, en los entornos profesionales, ya no hace falta saber idiomas como antes. Tú das una conferencia en catalán o en castellano y una aplicación te lo traduce sobre la marcha al inglés. Cuesta aceptarlo, pero es la realidad.

La IA también te puede hacer una redacción. ¿Por qué tengo que saber escribir? Claro, claro. Lo que pasa es que, en el caso de hacer una redacción, tú tienes que tener las ideas claras antes de acudir a la IA.

Afirma que, quitando el inglés de la PAU, las clases más humildes tendrían más posibilidades de entrar en carreras donde se exige una nota media alta. Pero otra medida sería, por ejemplo, abrir más plazas. ¿Por qué no se lleva a cabo? Hay un problema de financiación pública. Cada plaza vale un dinero, y en Ciencias, Ingenieras y Medicina, el precio es todavía más elevado debido al material que se usa y al profesorado. No es fácil conseguir docentes. El problema que tiene Medicina es que no hay muchos doctores en Medicina. Un médico o un informático que consigue trabajo al terminar la facultad carece de incentivos para hacer una tesis doctoral. Es escandaloso, pero en algunas facultades de Medicina de nueva creación públicas y privadas, los catedráticos son de asignaturas de Biología. No hay catedráticos de Dermatología o Cardiología. Alguien que termina Dermatología no hace la tesis doctoral porque puede ganar muchísimo dinero fuera. Lo mismo ocurre con los informáticos.