Traca valenciana, primera piedra y cristales brillantes

Carmen Salvador Trullenque citó a sus mejores amigos para celebrar su cumpleaños en la urbanización Santa Apolonia con una fiesta con temática floral y llena de color. Pasaron un día maravilloso donde no faltó la paella, bailes y tardeo. Entre los invitados estaba la arquitecto Marta Cantero Trullenque; María Lara Trullenque, Irene Soler Utrilla, David Remohí, Miguel Saval, Sofía Martínez Violi, Raquel Mengó Murria; el ortodoncista Gonzalo Julián; el cantautor y músico, Juan David Valero Rebelo; Eduardo Montánchez Matamales, relaciones públicas; el arquitecto Pablo Monzó Aranda; María Valenzuela, logopeda y psicóloga; Paola Barrera, responsable de recursos humanos y las abogadas Irene Soler, Raquel Mengo y Eugenia Colmenar.

El Club de Fútbol Infantil C Patacona CF, se ha reunido en la urbanización Los Monasterios con motivo del final de temporada y para festejar que han quedado terceros. Stephano Castagna, representante de futbolistas en AIS Football con su mujer, Enrica Pege; Rafaella Piccolo, Bea Peiró, Esther Granell, Carmen Martí, María López, Nerea Poquet, Nuria Amat, Lara Beltrán, Josep Peiró, Javi Martínez, Victor Vercher, David Barea, Izan Garrido, Timur Kuzmin, Vicente Lecha, Pau Latre, Marc Oriola, Toto Bordieri, Paco Bosch, Pablo Laguia, Javi Vich, Juan Rubio, Salva Gisbert y Carlos Milo. Cuando ya estaban todos listos para la foto, un papá saltó y puso una bolsa delante que ponía: traca valenciana. ¡Cómo nos gusta!

«Uno de Uno» es el título de una muestra llena de intención y sensibilidad. Desampa Lillo, tan conocida en el mundo de la moda en València, musa de Francis Montesinos, Enrique Lodares o Juan Andrés Mompó, empezó en el arte hace tan sólo 3 años y ya ha participado en una veintena de exposiciones. Ahora vuelca en Las Cervezas del Mercado de Colón toda su intención para hablar de sentimientos con el público y lo hace a través del modo en el que, finalmente, mejor ha sabido expresar todo lo que lleva dentro: los collages, siempre únicos y especiales. Entre los invitados Goyo Bonillo, Ángela Valero de Palma, Quique Camps, Juan de AO y Theo Garrido.

Porcelanosa nos citó para el acto oficial de la primera piedra en sus nuevas oficinas en Puçol. Una ubicación perfecta para generar riqueza y empleo, donde encontrar las múltiples soluciones en cuanto a pavimento y revestimiento, equipamientos para baños y cocinas o sistemas de fachadas ventiladas, entre otros. Al evento asistieron Blanca Peris, Gerente Porcelanosa Valencia; Paz Carceller, alcaldesa Puçol; Maribel Sáez, directora general de Comercio, Artesanía y Consumo; Jorge Pomar, codirector general Inmokin; Manolo Rubert , de la dirección general de Porcelanosa; Marta Gil, directora de Caxton College, que dio la bienvenida a sus nuevos vecinos; José Manuel Palau, José Meseguer, Jorge Pomar, Carlos Díes, Rafa Espert, Marina Salmerón, Rafa Torrent, Pablo Abiol, Francisco Cuadros, Toñi Jurado; Juan Andrés Corruchano, director financiero de Sesderma y Juanma Serrano, hijo del doctor Gabriel Serrano, y vicepresidente de la firma de dermocosmética.

El rooftop del Ateneo Mercantil en la plaza del Ayuntamiento, Atenea Sky, ha conmemorado su segundo aniversario con la fiesta «Dos años y una flor», un guiño a Nino Bravo, a esa canción que València lleva en el alma: «buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar». Con el inicio de su tercer año, lanza un menú ejecutivo y la coctelería también evoluciona. El Árbol de los Sabores, creado por Fillipe Suárez, da nuevos frutos esta temporada. Flores Solidarias, llenó de color y sentido el evento con su taller floral y su compromiso social. Hace más de 10 años uno de los fundadores de Flores solidarias, Mateo Blay, fruto de la muerte de dos jóvenes una noche fría de invierno en València, decidió repartir sacos de dormir todas las noches frías de invierno, dando lugar a lo que más tarde se llamó «Los hombres del saco», un movimiento social espontáneo. Conscientes de que esto no solucionaba el origen del problema, gracias a los comentarios de Inma Soriano, directora del Centro de Atención a las Personas Sin Techo del Ayuntamiento de València, CAST, se empezó a diseñar este proyecto que ganó fuerza con la entrada de Arturo Grau, ingeniero por la UPV, al igual que su socio Mateo. Hacen envíos a toda España. Entre los invitados a la fiesta en el ático del Ateneo estaba Alejandro Resta, diseñador valenciano; Lucía Aparicio, modelo y creadora de contenido; Cary Fragueiro, empresaria y diseñadora; Malén Burgos, modelo valenciana; Marta Sango, cantante, compositora, actriz española y concursante de Operación Triunfo 2018 y Vicen Fernández, que ya tiene plazas disponibles el domingo 22 de junio para su tercera sesión de Energía de Géminis «Lo que no me atreví a decir» en la playa donde meditarán, harán hipnosis y trabajo personal. Un planazo.

Swarovski llevaba años buscando un local en la ciudad, y ahora se instala, además del corner de El Corte Inglés, con tienda propia. Exactamente donde estaba la joyería Tous en Colón, 8, que recientemente se trasladó a pocos metros, y dimos buena cuenta de la gran apertura que hicieron. El nuevo espacio llamado Wonderlux es un concepto de boutique revolucionario donde el cristal, el diseño y la innovación se encuentran en un entorno envolvente y sofisticado. Añadimos esta dirección a nuestros paseítos por el centro, donde picamos tan a gusto entre café y café. «Un peligro», me dice una amiga al comentarle la apertura.

Y rematamos la semana con la apertura de una tienda en la plaza del a Virgen, Mediterráneo Market & Co., un espacio creativo donde más de treinta talentosos artesanos, diseñadores y pequeños comercios locales ofrecen regalos únicos y piezas artesanales. Yanina Dermachi Cardinali ha reunido a un sinfín de artistas para acercarnos su trabajo como lienzos, mermeladas, collares de arcilla, dermo cosmética, falleras de barro pintadas a mano, ilustraciones chulísimas de València y sus monumentos más destacados, pulseras monísimas y ropa ideal de algodón Brunnoi, -la marca de Inma Lahiguera, cien por cien española- y ninots en pequeñito para llevarte un trocito de Valencia a casa. Todo hecho a mano. Entre los artistas encontramos a Julieta Galzadet, José Carcavilla, Patricia Cogollo Muñoz, Egle Kniubaite, Mariana Pucarelli , Daniela Borzacchiello, Noelia Ramírez, Juan Ignacio Pérez Otero, Sara Mokrani, Herschell Pasztirak y Sonia Pérez Pradas. Entre las invitadas estaban Julia Villar, Lucía Izquierdo, Paola Lomonaco y Egle Kniubaite.

Feliz semana, Lamarquesa Rockers.