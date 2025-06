El apoyo de la juventud al feminismo cae diez puntos: "La violencia de género es un invento ideológico"

El negacionismo, el fenómeno virtual machista de la 'manosfera' y el hecho de que muchos chavales sientan que lo realmente contracultural es ser tener posturas políticas muy conservadoras han dado sus frutos. La juventud española -más de 7,6 millones de personas, lo que supone casi el 16% de la población total- ya no enarbola la bandera del feminismo y la igualdad. Sus abuelas y sus madres se partieron la cara por estas dos causas con las que, sin embargo, las nuevas generaciones no se sienten identificadas. Es más, las cuestionan constantemente.

En el año 2019, el 64% de las personas entre 15 y 29 años presentaban un alto grado de identificación con el feminismo, al que concedían de 7 a 10 puntos en una escala de 1 a 10. En 2023, sin embargo, ese apoyo ha bajado diez puntos porcentuales y se ha estancado en el 54%. Si hablamos concretamente de igualdad de género, la caída ha sido del 74% al 62%. El escenario es todavía peor en lo relativo a la violencia machista: mientras que en 2019, la inmensa mayoría (82%) afirmaba estar mucho o bastante de acuerdo con el hecho de que las agresiones de género eran uno de los problemas sociales más relevantes, en 2023 solo el 65% estaba de acuerdo con esa frase. Así lo constata el 'Informe de Juventud 2024', una radiografía social elaborada cada cuatro años por el Instituto de la Juventud (Injuve) desde hace 40 años y cuya nueva edición ha sido presentada esta mañana en Madrid por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

No solo es que la juventud, en general, haya dejado de identificarse con el feminismo sino que las chicas, en concreto, también. En 2019, casi un 81% de ellas se reconocían como feministas. En 2023, solo un 67% lo hacía. Si hablamos de igualdad de género, un 84% de las jóvenes se identificaban con esta lucha frente al 76% de 2023. A pesar de todo, el informe resalta que más de dos tercios de las mujeres continúan vinculándose a día de hoy con el feminismo y la igualdad de género. En el caso de los hombres, el retroceso es más marcado: su identificación con los temas de igualdad ha caído por debajo del 50%. El apoyo al feminismo ha pasado del 54% (2019) al 40% (2023), y a la igualdad de género, del 69% al 49%.

El negacionismo de la violencia de género ha aumentado entre las chicas (5% en 2019 frente a 13% en 2023) y entre los chicos (casi 12% en 2019 frente a 23% en 2023)

La violencia machista mató el año pasado a 41 mujeres, según las estadísticas del Gobierno. El año anterior, fueron 53 las asesinadas por sus parejas o ex. El 2024 ha registrado, además, un negro aluvión de asesinatos de género vicarios, agresores que, dañando a los hijos, pretendían infligir el máximo daño a la madre, a la que habitualmente dejan con vida. En concreto, hubo nueve crímenes de niños, la cifra más alta de la serie histórica (solo se repite en 2015). A pesar de esta realidad, el informe del Injuve revela que gran parte de la juventud piensa que “la violencia de género es un invento ideológico”. El negacionismo de la violencia de género ha aumentado entre las chicas (5% en 2019 frente a 13% en 2023) y entre los chicos (casi 12% en 2019 frente a 23% en 2023).

Derecho al aborto

“El descenso en las cifras de identificación con la igualdad y el feminismo se corresponde con el incremento de las personas jóvenes que, enfrentadas a situaciones de injusticia o de discriminación que sufren las mujeres por el hecho de serlo, no son capaces de reconocerlas como tales”, subraya el informe. En algunos casos, la caída es de más de 10 puntos porcentuales en 4 años. Como consecuencia, tampoco reconocen a las mujeres su derecho a tener políticas públicas de igualdad que combatan las injusticias de género. Muchas de estas iniciativas feministas muestran más de 10 puntos de diferencia por sexo. Apoyan el derecho al aborto el 55% de los hombres frente al 71% de las mujeres. La (hipotética) remuneración del trabajo doméstico es respaldada por el 44% de los hombres frente a casi el 61% de las mujeres. Y la garantía de una presencia equilibrada de ambos sexos en altos cargos en empresas es secundada por el 48% de hombres frente al 70% de mujeres.

Vida sexual

El informe del Injuve analiza la vida sexual de los jóvenes. La edad media de la primera relación sexual (coital) se ha mantenido estable desde 2016 a 2023 en los 16,5 años. Ahora, sin embargo, se observa un cambio significativo de tendencia en el inicio de relaciones sexuales a edades tempranas, es decir, antes de los 16 años. En 2004, solo el 7,7% habían mantenido relaciones coitales antes de cumplir 16 años; en 2008, el porcentaje aumentó hasta el 14% y en 2012 alcanzó el 17%. En 2023, se disparó al 21%.

Con las infecciones de trasmisión sexual desbocadas, en torno al 10% de los jóvenes declaran no haber empleado ningún método anticonceptivo, incrementándose hasta el 14% en el caso de los mayores de 30 años. El preservativo sigue siendo el método más empleado, pero su uso ha bajado siete puntos porcentuales desde 2019 (72% frente a 79%).

Muy preocupante es el dato sobre las mujeres que reconocen haber tenido relaciones sexuales no deseadas (32%), integrando respuestas como “no habría querido tener relaciones, pero me forzaron”, “he tenido relaciones que no hubiera querido tener” o “hice cosas de las que no estaba convencida”. En el caso de los hombres, el porcentaje es igualmente preocupante pero mucho menor: 19%.

Pornografía

El acceso a contenidos pornográficos va en aumento tanto en hombres como en mujeres, pero esos vídeos -habitualmente machistas y denigrantes con las mujeres- no condicionan la vida sexual. En 2023, el 43% de las personas jóvenes accedió al porno al menos una vez al mes frente al 35% de 2019, un incremento que se registra tanto entre los varones (del 52% al 63%) como en las mujeres (del 16% al 22%). En cuanto al grado de inspiración, se aprecia una reducción significativa respecto a hace cuatro años. En 2019 el 32% de los hombres jóvenes decía inspirarse mucho o bastante en la pornografía a la hora de tener relaciones sexuales mientras las mujeres lo hacían en un 24%. Sin embargo, en 2023, solo el 18% de los varones se inspiró en lo que veía (un 75 %, nada o poco), porcentaje que bajó al 8% en el caso de las mujeres (un 84 %, nada o poco).