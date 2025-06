Besos, música y un hotel de cinco estrellas

Junio nos ha traído muchas alegrías. Desde rendir un homenaje a nuestro Ejército del Aire hasta disfrutar de una mascletá desde el nuevo hotel Centenari, -regalo del empresario Francisco Martínez a la ciudad-, pasando por inauguraciones, libros y muchas fiestas.

El Grand Hotel Centenari Valencia ha inaugurado en el edificio Telefónica, en plena plaza del Ayuntamiento. El nombre se lo debe a que este año cumple el siglo de vida. Aprovechando la mascletá del Corpus nos invitó su propietario, el empresario valenciano Francisco Martínez, proveedor de Mercadona con Familia Martínez, a descubrir su fantástica rehabilitación e interiorismo de la mano de Erre Arquitectura donde José Martí, Mari Ángeles Ros y Amparo Roig son socios (con trabajos como el Centro de Arte de Hortensia Herrero o el esperadísimo Roig Arena). Una extraordinaria inversión en nuestra ciudad, que eleva a lujo el centro. Terminado en 1.928 la construcción perseguía el estilo del racionalismo valenciano con una clara influencia de la Escuela de Chicago que tanto triunfó en la ciudad americana, y en otras partes del mundo entre finales del siglo XIX y principios del XX. Han tardado unos quince meses en hacer realidad el trabajo ya que al tratarse de un edificio protegido, ha habido que respetar y mantener elementos como la fachada, los forjados o las escaleras. La sofisticación del movimiento art déco que define su interiorismo, caracterizado por una cuidada selección de materiales nobles, mobiliario hecho a medida y una paleta cromática donde no faltan tonos como el dorado, el azul o el marrón, tan demandados en aquella época, sin olvidar la calidez mediterránea que tanto pide una ciudad como Valencia, ha quedado plasmado en este hotel de cinco estrellas que nace con vocación de ser un punto de encuentro para los valencianos y los turistas más exigentes. Además, en el restaurante Soul of 1927 que dirige Gabriel Barrera, con una larga trayectoria en restaurantes de hoteles, nos sorprende con una propuesta afrancesada que recuerda a los bistrós de París con influencias mediterráneas, donde han tenido muy en cuenta el producto local y de proximidad como la titaina, la gamba de Dénia o los cítricos valencianos. El lobby del hotel es precioso con un majestuoso piano de cola de Pianos Clemente, la empresa de Javier Clemente, y está previsto que comience en breve con música en directo. Otro detallazo lo encontramos en el mini bar de las 53 habitaciones, donde encontramos una selección de productos con origen en la Comunitat Valenciana como el chocolate de Utopick, las patatas de Lolita Snacks, el vino tinto de Bodegas Arráez, el blanco de Marina Alta, el cava de Dominio de la Vega, la cerveza artesanal de Althaia o los refrescos de La Fantástica. Entre los invitados al ático del hotel donde nos recibió Carolina Gil, directora del hotel; Silvia Martín , de ACHM HOTELS BY MARRIOT y Noelia Martos, PR DE CENTENARI, estaba Guillermo Prades y Marta Almela, de Porcelanosa, encargada de los baños pavimento y hall del hotel; Maika De Fuentes, de Air Nostrum; Jorge Caparrós, de ACHM HOTELS; Amparo Jorge, del Levante U.D.; María Luisa Cervera; el director comercial de Viajes El Corte Inglés en la Comunitat Valenciana, Enrique Cavero; Pablo Sánchez , Presidente del Levante U.D.; Carla Terrádez Boluda, Marcela Suárez Juárez; Sandra Zarco, Lola Gandía y Leandro Guerrero, de Guerrero Casings.

La empresaria Carola Castelos, creadora de la firma de alta bisutería con materiales naturales Mármara, ha hecho una escapada a Formentera junto a sus amigas Conchu Porres y Paz Ferrer. Uno de los días recalaron en el chiringuito más chic, Beso Beach, en la playa de Ses Salines, en pleno parque natural. Imprescindible hacerse la foto en el banco más instagrameable de España con su hastag #nohayveranosinbeso.

Los cines Babel fueron el lugar elegido para el estreno de la película Miss Carbón de Agustina Macri. La presentación y coloquio posterior corrió a cargo de la periodista, escritora y activista trans Daniela Requena. La trama engancha ya que cuenta la historia de una mujer trans que logra su sueño de trabajar en una mina de carbón, pero tras la cirugía se enfrenta a una ley que prohíbe a las mujeres entrar a las galerías.

El Palau de la Música acogió el estreno del himno del Ejército del Aire y el Espacio y de la película “AER”, compuesto por Josué Vergara y El Claroscuro Films. Más de mil personas acudieron a disfrutar el evento en el que Josué fue aclamado, rodeado de su familia y amigos entre los que estaba la madre del compositor, María José Blanco, junto a sus tres hijas Noa, Nadia y Nicole Vergara y su novia, la modelo Egle Krenceviciute; el pintor valenciano Pepe Royo, autor del cartel, y su hija Lucía Royo; Mayrén Beneyto, Francis Montesinos, Nicolás Bugeda, Director del Consorcio de Museos de la CV y el director del Palau, Vicente Llimerá junto al teniente general, Francisco Braco, Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), así como otras autoridades civiles y militares. Orgullosos de nuestro excepcional ejército español. Enhorabuena a todos.

La empresaria santanderina Paula Martínez Tormo, fundadora y CEO de La Follie, ha abierto un espacio para las amantes de la moda en frente del Mercado de Colón. Comenzó su trayectoria estudiando Administración y Dirección de Empresas (ADE) en los Naranjos y trabajó en la prestigiosa consultora PwC en Madrid. Posteriormente, asumió la dirección de la empresa familiar de construcción. Llevada por su pasión por emprender, alquiló un pequeño local en Santander para probar suerte y ante el éxito, se pasó a un espacio con más metros y de ahí a la calle Hermosilla de Madrid, donde tiene clientela local y extranjera. Avalada por Lanzadera, nos ofrece multi marcas y la joya de la corona, su firma La Folie Collection, sostenible, deliciosa, muy ponible y duradera con exclusivos estampados alegres y delicados. Paula ha querido trasladar el espíritu artístico y vanguardista de las pequeñas tiendas del barrio de Le Marais, y lo ha conseguido. También nos ofrece piezas seleccionadas de Aurélie Bidermann, la casa de joyería parisina con su estilo bohemio-chic, que refleja una fusión de arte y moda, y los zapatos tan chic y de alta calidad italiana de Anniel. Un montón de amigas han pasado ya por la tienda como Victoria Aznar, Maguy Alonso Stuyck y Elena Ravello.

La escritora y fotógrafa Lidia Roselló, presentó este sábado su primera novela Ladrona de Naranjas, publicada por Las Lolas Editorial en Villa Indiano. Ambientada entre las calles de Valencia y los paisajes de La Albufera, la trama sigue el viaje de Estela. Acompañaron a la escritora Maribel Nicolás y María José Ruiz, de Las Lolas Editorial; Elena Jiménez, Natalia Lorenzo; Fran Salcedo y Elena Aroca, de Musilla Studio; Lola Cortés y José Antonio Cortés, de Ikarus Films; Alba March, Kike Rubio y la perrita de la escritora novel, Diva.

El 25 de la calle de La Nave se ha convertido en epicentro de un evento artístico y cultural que da la bienvenida al verano. La Galería Cuatro ha organizado junto a Eklip Hair Studio, comercio aledaño, una exposición colectiva que comienza en la galería y acaba en el estudio para crear sinergias entre los comercios del barrio. La unión de estas dos marcas nace de la oportunidad de atraer nuevos públicos con un mismo denominador común: el amor por la belleza de las cosas. La exposición colectiva cuenta con más de una veintena de obras de artistas como Tatiana Roig, Mapi Gómez, Gemma Alpuente, Vicente Marzal, Virginia Kelle, Virginia Rivas, Héctor Francesch, Ana Pais Oliveira y Jordi Machí. La muestra de estos artistas estará vigente hasta el próximo 3 de julio.

Feliz verano, LAMARQUESA ROCKERS.