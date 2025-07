Planazos al caer el sol

Cuando baja la temperatura, salimos a la calle con ganas de disfrutar la ciudad, los amigos, el deporte y lo que venga. Los planes se multiplican este verano.

La antigua terminal de pasajeros del puerto junto al Edificio del Reloj, donde nos colocaron a la prensa en 2007 para cubrir la Copa América, ahora es The Terminal Hub. Este espacio de coworking y eventos ha presentado su nueva propuesta con iniciativas de bienestar. Directivos de la Cámara de Comercio, Foener, Zubi, Evap, Founderz o Cross Legal se han unido para hacer yoga y meditación guiada por Iñaki Sevillano, preparador físico, exjugador de rugby de élite y emprendedor. Licenciado en Ciencias del Deporte, especializado en alto rendimiento, readaptación y recuperación, ha trabajado con figuras de La Liga y con deportistas paralímpicos. En esta ocasión ha compartido clase con la profesora de yoga, Sara Císcar y el entrenador Jorge Ferrer en una sesión de lo más completa. Nos ofrecen entrenamiento funcional, deportes acuáticos, running y eventos gastro saludables, con charlas y “showcookings”. Todas estas actividades ya están abiertas a la Marina de Valencia, para que no solo sean un millón de metros cuadrados vibrantes e innovadores, sino que también se emprenda con atención a la salud. Entre los invitados a esta primera cita inaugural estaban los empresarios Francesc Pons, Juanvi Aguas, Laura Gorrea, Ricardo Orts, Paula Aparicio, Eric Benavent, Cataline Nicolae, Sara Moreno, Aleix Juares, Nereida Riera y Raquel Granell, entre otros.

Tanto Dramma es una marca de bisutería creativa y personalizable fundada por María Aviñó, una joven emprendedora valenciana de 25 años que lanzó el proyecto hace cuatro años. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la UJI y completó un máster en Marketing Digital en ESIC Valencia. La idea de Tanto Dramma nació de su pasión por la moda y la comunicación, y de la necesidad de crear un complemento único que ayudara a cada mujer a expresar su personalidad de forma auténtica. Todos los diseños se producen a mano en Valencia bajo un sistema responsable “On Demand”, que les permite colaborar con el cuidado del medio ambiente, evitando generar residuos innecesarios y valorando el trabajo artesanal. A lo largo de estos años, Tanto Dramma también ha colaborado con marcas como Nuxe y ha realizado acciones con numerosas influencers, conectando con una comunidad que comparte la misma visión de la moda como forma de contar historias. Esta semana ha celebrado el cuarto aniversario con una fiesta en un local de Russafa donde lanzaron su primera fragancia y presentaron sus productos estrella, las cadenas y los charms, destacando cómo se pueden combinar para crear mixes únicos y personales. El evento fue muy cercano, con amigos, clientes e influencers que disfrutando de una tarde con cócteles, buena música y mucha inspiración. En la fiesta nos encontramos con Adriana Bustos Astorga, Begoña Zaldúa Puertos, Celia Montero Dubon, Celia Barreña, Elena Murillo García, Natalia Fiel Ros, Carla Astorga Ros, Emma Marín Torres, Belén Bolos Muñoz, Juan José Torres Puig, Elena López Valero, Inés Mataix, Laura Diago, María Garcés Hidalgo, Carmen Roselló Guijarro, Julia Álvarez Andrés, Maria José Gómez Prats, Marta Palmero, Sarah Armili, Mónica Martínez Amargos, Paula García y Paula Pallarés.

Los ganadores del último torneo de Canasta y de Bridge, así como los participantes de Espacio Cultural del Casino de Agricultura, han recogido sus galardones y dado la bienvenida al verano. Con una comida y un campeonato benéfico para la dana celebraron el Fin de Curso. Entre los participantes estaban Maribel Beltrán, Patri Targa, Inmaculada Merino, Carmen Alamar, Carmen Ruiz, Carmen Medina, Fina Ferrer, Maria Luis Beltrán, Ana Olano, Juana López, Gemma Sempere, Piedad García, Carmen Espinosa, Maribel Valiente, Mari Carmen Martínez, Pepa Barberá, Manuel Sánchez, Chelo Sanahuja, Manoli Picazo y Amparo Navarro.

La coach e influencer Vicen Fernández ha dado una charla sobre cómo el inconsciente, nuestras creencias y emociones pueden influir directamente en el estado de nuestra piel. A continuación, la emprendedora y experta en bienestar Rosana Oliver, ha ofrecido un taller de auto cuidado con una rutina de skincare con productos frescos y naturales, cien por cien saludables de la firma austriaca Ringana. Las participantes disfrutaron de una fabulosa tarde de mimos. Entre ellas estaba Sandra Martínez, Paula Tarancón, Noemí Garzón, Louise Grint, Carmen Elio, Raquel García, Carmen Hernández , Chelo Miralles, Marta Gómez y Carla Capilla. Hay previstos más talleres.

La alta gastronomía valenciana vive un momento histórico: Luis Valls, uno de los cocineros más brillantes y con mayor proyección del panorama nacional, se incorpora a Palau Alameda como nuevo asesor gastronómico para liderar su propuesta culinaria. El chef con dos estrellas Michelin da un paso más en su carrera y pone rumbo a un nuevo reto. Ha conseguido lo que muy pocos cocineros logran antes de cumplir los 40: llevar a lo más alto un restaurante icónico como El Poblet y firmar una cocina con identidad propia dentro del exigente universo Dacosta. No solo ha cocinado el territorio, lo ha interpretado. Ahora, en Palau Alameda, eleva el listón de la gastronomía urbana de Valencia con un proyecto que une raíces, innovación y excelencia. Formado en casas míticas como Torrijos o Ca Sento, y curtido en las cocinas de Londres antes de incorporarse al universo Dacosta, representa la evolución natural del cocinero artesano al chef visionario. Iremos a disfrutar de su cocina.

Y rematamos la semana con las imágenes del fabuloso Influ Market benéfico celebrado en el C.c. El Saler, donde participaron Nuria Parre (@nuriaparre), Emprendedora y creadora de Fashion content. Directora de Minu and Baby (@minuandbaby) y Farmasi; Mayte de la Iglesia (maytedlaiglesia) estilista de moda, digital strategist y creadora de contenido; CoquitoCoco (@coquitococo_), creadora de contenido lifestyle; Eva Cervera (evscer) Influencers deco&lifestyle; Macarena Gea (@macarenagea) Arquitecta, wedding planner e influencer; Sarah Armili (@saraharmili), creadora de contenido digital de moda y lifestyle, periodista y community manager; Estela Arlandis (@estelaarlandis), Fallera Mayor de Valencia 2024 y creadora de contenido lifestyle; Karen González (@karenxgs), Influencer y creadora de contenido de moda, make up y lifestyle; Marina Muñoz

Cerezo (@marinamcerezo), Creadora digital moda y lifestyle; Celia García (@ceaddict), Cosmetóloga e influencer y creadora de contenido de make up, cofundadora de Glame up Club (@glameupclub); Blanca Caffarena (blancacaffa), Fundadora de We are conceptc (@weareconceptc) y creadora de contenido trendy and lifestyle; Caterina Iannolo (@caterina.iannolo), Creadora digital especializada en moda; Laura Rabadán (Larabe_tatto), Artista tatuadora e influencer de moda y lifestyle; Celia García (@ceaddict) Cosmetóloga e influencer y creadora de contenido de make up, cofundadora de Glame up Club (@glameupclub) y Blanca Caffarena (blancacaffa), Fundadora de We are conceptc (@weareconceptc) y creadora de contenido trendy and lifestyle.

Valencia continúa el verano con mil planes súper atractivos como el castillo de fuegos artificiales de esta noche desde la Plaza del Ayuntamiento, disparado por los hermanos José y Jorge Caballer, al alimón con la música de Ele DJ, la valenciana Elena Megías, que animará los 16 minutos de fantasía en el cielo de València.

Feliz verano, LAMARQUESA ROCKERS.