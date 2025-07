Las valencianas Melani y Esperansa Grasia se coronan ganadora y subcampeona en 'Tu Cara Me Suena'

La valenciana Melani García ganó este viernes la duodécima edición del programa de imitaciones “Tu cara me suena”, el programa más exitoso de la televisión actual que se emite en Antena 3. La de l’Eliana era la clara favorita y se alzó con el título de mejor imitadora en una gala final en la que la otra valenciana, la creadora de contenido Esperansa Grasia, quedó segunda; toda una sorpresa, ya que superó a otros grandes favoritos como Ana Guerra o Mikel Herzog Junior, que fue tercero.

La ganadora fue, de nuevo, la mejor de la gala con su imitación de Anne Hathaway en “Los miserables”, en una emocionante actuación de “I dreamed a dream” que a la americana le valió el Óscar a “Mejor Actriz de Reparto” y a la valenciana, el título de ganadora del programa. Lo hizo de forma contundente al aglutinar el 48 % de los votos.

La joven cantante de ópera ya donó 6.000 euros, el premio económico de sus dos primeras victorias, a la Fundació Horta Sud para colaborar en las tareas de reconstrucción de la dana. Como ganadora del programa, ayer recibió un cheque de 30.000 euros para una causa solidaria. En esta ocasión, como en sus tres victorias anteriores, la valenciana ha decidido repartir el premio entre sus ocho compañeros participantes, haciendo gala de su generosidad y compañerismo con solo 18 años.

La sorpresa de Esperansa

Esperansa, nacida en Benaguasil y residente de Llíria (ambas viven en la comarca del Camp de Túria) convenció al 36 % de la audiencia. Imitó a Carla Morrison con una interpretación digna de una cantante con tablas. Era la única finalista no-cantante y cabe recordar que consiguió su plaza, después de la renuncia de Bertín Osborne, quien quiso cederle el puesto en la gran final.

La influencer ha sorprendido a muchos en el programa por sus dotes de cantante, sin serlo de forma profesional. Ganó una gala imitando a Vaiana, la protagonista de una de las películas de Disney, pero no ha dejado a nadie indiferente con su capacidad vocal -ha dado clases durante el programa-, con su sencillez y buen humor.

Melani entre las mejores

Para Melani, de 18 años recién cumplidos y con la EBAU aprobada en junio mientras duraba el programa, es su segunda victoria en un talent show en la televisión. Con solo 10 años, se alzó con la victoria en la cuarta edición de “La Voz Kids”, en el equipo de Melendi. Un año más tarde, consiguió el bronce en el festival de Eurovisión Junior con el tema “Marte”. Fue el año del regreso de España a la competición y, el pasado noviembre, fue una de las tres presentadoras del festival infantil, celebrado en Madrid, junto con Ruth Lorenzo y Marc Clotet.

En "Tu Cara Me Suena", ha destacado en cada gala con estilos totalmente diferentes. Acumula cinco victorias semanales. Ganó en la primera gala con Céline Dion; hizo lo propio con Beyoncé en la octava. Y después encadenó tres triunfos consecutivos -algo inédito en los 12 años del programa- con sus imitaciones de Shakira, The Cramberries y JJ, el reciente ganador de Eurovisión.

Por eso, la de l’Eliana se ha coronado como una de las mejores imitadoras del programa junto con Roko, ganadora de la segunda edición.

Recepción oficial

Este sábado por la tarde, l’Eliana la recibirá en una recepción oficial organizada por el Ayuntamiento de l’Eliana, en honor de la ganadora de "Tu Cara Me Suena": Melani García. Ayer retransmitieron la gala en una pantalla gigante, como también hizo el consistorio de Benaguasil. A partir de las 20 horas, su pueblo se volcará con ella para celebrar este premio que la convierte en uno de los talentos jóvenes más destacados no solo de la Comunitat Valenciana, sino de toda España. Y es que Melani ha demostrado en "Tu Cara me Suena" que canta, baila, actúa, imita y que, además, es una estudiante excelente.