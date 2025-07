Sílvia Caballol, mujer del exobispo de Solsona: "La relación con Xavier fue inesperada e imprevisible, los dos estábamos alejados"

¿Hoy quién es Sílvia Caballol?

En esencia, soy la misma de siempre. Quizás lo que ha cambiado es el estado: soy más feliz ahora de lo que nunca lo había sido.

En agosto de 2021, Xavier Novell, su actual esposo, dio a conocer que dejaba el obispado de Solsona, báculo y mitra. No podía continuar como obispo y, al mismo tiempo, compartir el amor con una mujer. La había elegido a usted. ¿En ese momento, la vida dio un giro absoluto?

Mi vida ha dado varios giros de 360º. Este fue uno más. El más mediático.

¿Cuáles han sido esos momentos personales de cambio absoluto?

Yo había estado casada con un árabe. Estuve viviendo en Marruecos. Lo dejé todo y me fui allí. Mi regreso de Marruecos también fue un punto de inflexión. Y en mi infancia, también viví acontecimientos vitales determinantes.

¿Con Xavier Novell, un giro inesperado, dice?

Sí. Inesperado e imprevisible. Creo que ninguno de los dos imaginaba que esto fuera posible, porque vivíamos en mundos muy distintos. Por personalidad, por convicciones, por moral… Él no contemplaba la posibilidad de casarse y formar una familia. Nunca se lo había planteado y, con 50 años y siendo obispo, tenía clarísima su opción por el celibato. Y yo estaba muy desencantada con la institución matrimonial. Quería vivir con mis hijos, salir adelante con mis recursos (siempre he querido valerme por mí misma, a pesar de tener el apoyo de mi familia), y por lo tanto, no me planteaba otra relación. En aquel momento, creía que el matrimonio estaba sobrevalorado. Las relaciones sentimentales, el amor… todo eso es muy bonito en las canciones, pero no en la vida real, creía.

¿De la primera relación tenía tres hijos?

Son tres hijos, sí. No sé por qué razón se dijo que eran dos. Supongo que hubo un primer error y se fue copiando esa información.

Supongo que había un conocimiento previo a los días del anuncio de la decisión de dejar la diócesis. Al inicio de la relación, ¿hubo un acercamiento de Sílvia a Xavier por un tema religioso, o de Xavier a Sílvia por un tema profesional?

Evidentemente hubo un largo proceso de conocimiento. Fue el destino. Tenía que ser. Fui a la parroquia de mi pueblo donde necesitaban gente voluntaria. Fui a echar una mano. Yo había oído hablar mucho de él, pero no lo conocía… (se muestra muy reservada).

Y entonces usted también debía haber oído que si Xavier Novell era un obispo muy conservador, que si había hecho ciertas declaraciones…

Sí. Tenía fama de conservador, muy moralista, recto. También era una persona admirada, con fama de carismático e inteligente. De ser un visionario en proyectos de nueva evangelización. Había oído tantas cosas…

Vaya, ¿que lo tenía idealizado antes de idealizarlo por amor?

Me lo habían idealizado mucho, sí, pero también circulaban etiquetas controvertidas sobre él. Era un tipo inteligente. Es inteligente. Y además era un hombre comprometido. Es verdad que con algunas ideas muy alineadas con la Iglesia.

¿Y desde que tiene una vida en pareja, es tan conservador como decían?

Cree ciegamente que el Evangelio es el camino para ser feliz. Él ama a la Iglesia y en muchas cuestiones sigue teniendo la misma convicción que el primer día.

¿Y la Iglesia lo ama a él?

Supongo que hay una parte que sí y también una parte que claramente le ha hecho pagar un precio alto. Hay unas normas para continuar dentro del ejercicio religioso y él no puede asumir la renuncia al amor esponsal después de haberse enamorado. Con su rectitud, no contemplaba una doble vida. Renunció a sus comodidades, el palacio, el salario (aunque ya había renunciado a una parte importante de este)... a todo.

¿Qué opina del celibato?

Estoy conscientemente en contra. Jesús nunca lo impuso. Es una norma impuesta por la Iglesia, una norma humana.

Aquel verano del 2021 y los meses siguientes, como pareja, ¿debieron ser terribles?

Los medios de comunicación nos lo hicieron pasar mal. La persecución, las mentiras, el deshonor… A mí no me conocían de nada y decían de mí que si sumisión demoníaca, que si satánica. Hacían bullying, se burlaban. Tenía los hijos en edad escolar, persecuciones frente a casa, con el coche. Fue duro. Creo que no se hizo bien y no me cansaré de repetirlo.

¿Y cuatro años después, Sílvia Caballol puede decir que tiene una vida normalizada en Súria?

Sí. Aquí soy querida. La gente me conoce por lo que soy y no por lo que dijeron los medios o por la persona con la que estoy casada.

De vez en cuando, cuando los reconocen, ¿todavía oyen comentarios como: “mira, mira, el obispo y la Caballol”?

Eso sí. A él lo conocen. Y últimamente, a mí también (añade riendo).

¿Y cómo lleva eso de verse como “la mujer de”? ¿Le molesta?

No. Es la realidad. A mí la gente me escucha porque soy la mujer de… Antes nadie venía a decirme nada como Sílvia Caballol.

¿Cómo está ahora Xavier Novell? Él lo pasó mal.

Un cambio de vida como el suyo, imagino que te hace repensar todo lo que tenías concebido en tu cabeza, rompe esquemas, te saca de la zona de confort en cuanto a ideales y expectativas.

En TV3 dijo que quería ser un hombre anónimo, padre, marido… ¿Puede serlo ahora?

Creo que sí. En Súria ya es el marido de Sílvia Caballol. Fuera, algunos quieren saludarlo, pero lo lleva bien. No puedes dejar de ser quien eres, no puedes borrar el pasado, pero él ya no añade nada más a ese pasado. Esa etapa ya ha quedado atrás y ahora está en otro momento vital.

A la presión mediática de los primeros meses, ¿le pondría un nombre?

Bullying. Xavier hablaba sobre la doctrina de la Iglesia, pero creo que siempre lo hizo desde el respeto y sin imponer. Nos llenamos la boca hablando de los problemas del bullying y luego en los medios, en la tele, en los programas de cotilleo, hay mentiras y tergiversaciones, crueldad, todo por conseguir audiencia. Es muy contradictorio. Como es contradictorio vender una libertad de pensamiento y, al mismo tiempo, cargarnos a cualquiera que piensa de forma alternativa.

¿Encontró posiciones crueles?

El ser humano es capaz de grandes cosas, pero también puede ser muy ruin.

Que un obispo dimita no es normal.

No, no lo es.

Que un obispo dimita por amor, lo es aún menos.

Sí... Él es un obispo que ahora mismo está en una situación peculiar, es cierto: es un obispo, porque el sacramento imprime carácter, pero, al mismo tiempo, se ha casado y tiene hijos. ¡Y gemelos, imagínate! La realidad supera la ficción. Hay hechos objetivos, pero hay otros añadidos, y esos sí que hicieron más daño.

No ocurrirá, pero dejando volar la imaginación: si hubiera un cambio en la Iglesia, ¿ve a Xavier Novell con el báculo en la mano y la mitra en la cabeza?

Sí. Aunque cobrara menos que en la empresa privada, yo creo que él querría volver. La vocación la tiene viva. Y seguramente, volvería con unos aprendizajes vitales que lo harían ser aún mejor obispo.

¿Todo el mundo tiene lo que se merece? Uff. No. ¿Mejor cualidad y peor defecto? La mejor cualidad es que amo con locura. El defecto, quizá ser demasiado impulsiva. ¿Cuánto es un buen sueldo? Eso es difícil. A partir de 2.000, pero depende de la familia que tengas. ¿Percibe presión estética social? Sí que la hay. ¿Qué libro le habría gustado escribir? Los renglones torcidos de Dios. ¿Una obra de arte? Van Gogh. Los girasoles. ¿En qué es experta? En la mente humana. ¿Qué se debería inventar? Que se inventara la cura del cáncer y que todo el mundo pudiera morir de viejo. ¿Dios existe? Sí. ¿Con qué personaje histórico o de ficción invitaría a cenar? Con Jesucristo. ¿Un mito erótico? De jovencita, Tom Cruise. El de la película Top Gun. Termine la frase. La vida es... Bonita. ¿La gente por naturaleza es buena, mala o regular? Es hija de Dios. Tres ingredientes de un paraíso. Amor, amor y amor. Un lema para su vida. Vive amando.

Biografía

Escritora, aunque ahora solo para sí misma. Nació en Súria y estudió en la escuela pública. Cursó la carrera en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se graduó con premio honorífico en Psicología Clínica. En los estudios siempre estuvo entre las mejores, como también se demostró posteriormente en los estudios de posgrado. Estuvo casada con un árabe, fruto de ese matrimonio tuvo sus tres primeros hijos. Vivió en Marruecos durante algunos años. En ese periodo escribió dos libros (Trilogía amnesia, 2016, y El infierno en la lujuria de Gabriel, 2017). De hecho, ahora asegura que no volvería allí. Y aunque tiene experiencia literaria, actualmente no siente la necesidad de sentarse frente al ordenador para escribir un nuevo libro. Eso sí, tiene escrita –y guardada– toda la historia vivida con Novell, quien fue el máximo responsable de la Iglesia en la diócesis de Solsona y con quien ha tenido dos hijas gemelas (2022), que ahora son pequeñas, pero a quienes «algún día les contaremos el milagro de que estén aquí».

Ah, para los lectores que tienen esa pregunta que no se atreven a hacer en voz alta: no hubo Pascua antes de Ramos. En todo caso, todo el embarazo fue más complicado de lo que parece. Actualmente, Caballol trabaja en Súria, en la atención psicológica a personas mayores con alteraciones neurológicas.