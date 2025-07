Este jueves pasado, MÓ presentó en València, una nueva colección de gafas de sol que rinde homenaje a distintas ciudades mediterráneas a través de diseños que llevan nombres tan icónicos como Atocha, Giralda y como no, Malvarrosa.

El evento, celebrado en el hotel Only YOU Valencia, siguió una estética puramente mediterránea que invitaba a bajar las revoluciones y disfrutar del momento. Buena musica, horchata bien fresquita, fartons y ese ritmo pausado que tan bien conocemos los que vivimos junto al mar. Mientras descubríamos los modelos de la colección, también nos ofrecían dos detalles personalizados que se agradecieron mucho: una funda para el pasaporte y una etiqueta de equipaje que ya tengo lista para mi proximo viaje.

Este estilo tambien se reflejó en algunos de los looks que llevaban los invitados donde se destacaba el lino, los colores neutros y los vestidos que combinaban a la perfeccion con la colección.

La tarde fue alargándose y nos regaló un atardecer espectacular y donde pudimos disfrutar de un buen aperitivo al más puro estilo valenciano (tengo que admitir que sí, comimos una mini paella a las nueve de la noche y la verdad, estaba increíble). El cielo se tiñó de rosa mientras la terraza se llenaba de conversaciones cruzadas, brindis espontáneos y móviles capturando el mood exacto que inspiró la colección. Una oda al verano, al diseño y a la luz del Mediterráneo.

Entre los asistentes destacaron nombres como Ignacio Ayllón , Teresa Andrés, Blanca Caffarena, y Blanca Millet, entre otros. Nadie quiso perderse esta cita que supo conjugar estética, experiencia y esencia de una manera realmente única.

TRIBUTO A NINO BRAVO / Levante-EMV

Y cuando creí que la tarde no podía tener más historia… salí del evento y me dí cuenta de que no tenía las llaves. Llamé a mi padre, que me contestó sin titubeos:

—Estoy en el tributo a Nino Bravo, en el río.

—Vale, voy para allá. Me quedo contigo, le dije.

A lo que respondió:

—¿Pero tú sabes quién es Nino Bravo?

Obviamente, le solté:

—No vivo debajo de una roca.

Llegué al río y me encontré con mis padres y sus amigos rodeados de familias, parejas, señoras con abanicos, y niños curiosos. El ambiente era puro sentimiento. Desde «Un beso y una flor» hasta «Libre», la voz de Nino Bravo, que sigue viva en cada nota a traves de la maravillosa voz de Manu Rodriguez atravesaba generaciones. Lo hizo junto a «Los Superson» la banda que acompañó al cantante de Aielo de Malferit en su exitosa, pero corta carrera.

Le acompañan tres de los músicos que tocaron con Nino desde el primer día: Pepe Juesas -superviviente además del accidente de Villarrubio, donde murió el cantante y nació el mito- Juan Manuel Cortés y Salvador Pelejero, más Rafa Mercadal. Tocan de memoria y hasta conservan las partituras originales. Manu ganó hace unos años el concurso «Tu cara no me suena todavía» interpretando a su ídolo. Es de los pocos capaz de llegar a sus notas imposibles. Si cierras los ojos parece haber viajado en el tiempo.

Eligieron con cuidado el repertorio para ir de menos a más en lo que son los grandes éxitos. No falta ninguno de los inmortales y, fuera de repertorio, el que todos esperan: «Un Beso y una Flor», acompañada de las linternas de los teléfonos para recordarle a Nino, allá arriba, que la inmortalidad la tiene más que ganada y que, medio siglo después, vibra y hace vibrar, tengas sesenta o tengas veinte años.

Son esos momentos donde necesitas un segundo para parar, procesar lo que estás viendo y darte cuenta de que hay hilos invisibles que nos unen y de los que nos tenemos que agarrar bien fuertes. Estar ahí, con mis padres, cantando las mismas canciones que marcaron su juventud, fue recordar que, a veces, la belleza de la vida está en compartir lo sencillo: una canción, una mirada cómplice o un pedazo de historia común que pasa de una generación a otra sin perder su fuerza.

Lo que empezó con unas llaves olvidadas terminó siendo uno de esos recuerdos que se te quedan sin avisar y este miércoles 23 se repite el Tributo pero con aún más emotividad: canciones de Nino Bravo en la calle de Nino Bravo, en Monteolivete. Desde las nueve y media. Para no perdérselo.

Y os voy a ser sincera: no sé si es la edad, el tiempo o que se me está desarrollando el lóbulo frontal… pero ahora me dicen de ir a un tributo así, o a una terraza con vinito, y lo elijo antes que cualquier discoteca.

Y hablando de terrazas…

No os podéis perder la renovada terraza de Portolito Centro, que acaba de estrenar una carta de arroces y una estética aún más cuidada. El espacio se presentó oficialmente el jueves con un evento al que llamaron Del mar al centro, y que reunió a más de un centenar de personalidades del mundo de la comunicación, el turismo y la industria hotelera.

La velada comenzó en su terraza, ubicada en la calle de las Barcas número 13 y más tarde, el interior del restaurante se convirtió en el escenario de un showcooking en directo, donde los asistentes pudieron probar distintos tipos de arroces y participar en una dinámica original: el maridaje sorpresa. ¿La mecánica? Una búsqueda de sobres escondidos por el restaurante; solo dos contenían premios: una comida para dos en Portolito Centro y una visita privada a las Bodegas Ramón Bilbao en La Rioja.

Gonzalo Puerta, Alicia García, Santi Avellaneda, Raúl Saiz, José Serrano, Cristian García, Jess Serrano,Sandra Salom, Pilar Olaya y Lydia Salom / Levante-EMV

Pero para fiesta, la que se montaron Carlos Cremades, Luisma Sánchez, Sergio Moya, Julián Martínez, Rafa Carmona, Nico Calpe, Marcos Lorente, Oscar Cremades, Josevi Martínez, Javi Martínez y Víctor Barbeta en la gala de Intercomparsas. Con decir que, a 33 grados, aguantaron las americanas... En el caso de la falla Francisco Climent-Uruguay, Gonzalo Puerta, Alicia García, Santi Avellaneda, Raúl Saiz, José Serrano, Cristian García, Jess Serrano,Sandra Salom, Pilar Olaya y Lydia Salom apostaron por algo tan valenciano como el tinto de verano para soportar las altas temperaturas

València, sin duda, tiene sabor propio. Una identidad gastronómica que no necesita comparación con ninguna capital europea. Y si alguien tenía dudas, que le pregunten a Naomi Asensi, ganadora de Gran Hermano VIP 8, quien eligió Vaqueta, del grupo Gastro Trinquet— para celebrar su cumpleaños rodeada de amigos y caras conocidas como Carmen Alcayde , Jorge Cyrus , o Raul Otero .

Durante la comida, la influencer sorprendió a todos al ponerse el delantal para cocinar una paella valenciana delante de sus invitados. Un gesto espontáneo, cercano, y muy ‘de casa’, que sus amigos no tardaron en compartir en redes. Porque si algo define este verano, es esa mezcla de autenticidad y celebración.