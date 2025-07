Ibai Llanos y 'La Velada del Año': cómo un 'streamer' ha logrado reunir en el estadio de La Cartuja a 80.000 personas

Ibai Llanos. La Velada del Año. 'Streamer'. 'Twitch'. Depende de la edad que usted tenga, entenderá qué hay detrás de cada uno de estos términos o acudirá a alguien más joven para que le ilustre. Toca asumirlo: si no se está familiarizado con la causa, el fenómeno Ibai es un verdadero arcano y, sin embargo, lo que va a ocurrir en el Estadio de La Cartuja este sábado pasa por ser uno de los acontecimientos más multitudinarios y con mayor proyección internacional de cuantos se han celebrado en los últimos años en Sevilla.

A finales de junio, la cumbre de la ONU reunió en el Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla (Fibes) durante una semana a unas diez mil personas. El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha reunido a unas 277.000 espectadores... en un mes y medio y el balance se ha leído como un rotundo éxito. Este chico ha logrado vender más de 80.000 entradas, con precios desde los 37 a los 190 euros, para ver un espectáculo de unas siete horas. No es comparar, claro, sólo dimensionar el poder de movilización de este joven vasco. Tal es el despliegue que el Ayuntamiento de Sevilla ha tenido que habilitar una planificiación de cortes de tráfico, refuerzo de Tussam y un plan especial de limpieza. Y tal es lo que mueve este joven que en la preparación del evento, hace unos días, se desató la una polémica que sólo puede nacer en una ciudad como ésta: un patrocinador abrió un casting para contratar a un grupo de costaleros que portaran un paso con el objetivo de hacer el guiño local a la audiencia. La sorpresa se fue de las manos, al parecer Ibai no sabía nada y se topó en las redes con la bronca cofrade.

¿Quién es Ibai Llanos?

Imagine a un joven de Bilbao, de 30 años, que desde su habitación narrando videojuegos como 'League of Legends' ha pasado a ser una estrella global del entretenimiento. Ese es Ibai Llanos, un creador de contenido que ha revolucionado la forma en que los jóvenes consumen espectáculo.

Un ídolo para sus fieles, insoportable para sus 'haters', este chico, que ha radiado su salto a la vida sana y al deporte y su evidente pérdida de peso, ha conquistado millones de seguidores en Twitch, la plataforma de 'streaming' donde emite charlas, entrevistas y comenta eventos masivos. Pero, ¿quién es este fenómeno y cómo ha logrado montar la que va a montar en La Cartuja?

En una entrevista en 'El Hormiguero', Gerard Piqué dijo que era “un crack, tiene un don para conectar con la gente”. El periodista de la COPE, Juanma Castaño alabó de él que “ha cambiado la forma de hacer entretenimiento”. Para David Broncano, “Ibai es el puto jefe, hace cosas que nadie más puede”. Y si le preguntas a un chaval, te dirá más o menos lo mismo pero con sus palabras.

Preparativos en el Estadio de la Cartuja para la velada de Ibai Llanos. / El Correo

Para entenderlo, Ibai no es solo un 'streamer', que de eso las redes están llenas, es un emprendedor digital que ha dado con la fórmula para mezclar cultura pop, deporte y música en un formato único: La Velada del Año. Este evento celebra su quinta edición, combina combates de boxeo amateur entre creadores de contenido (sí, también muchos de ellos totalmente ajenos para una persona nacida antes de los 2000) con actuaciones musicales propias de gran festival de muchos miles de euros el caché. Habrá 36 cámaras y más de 1.000 personas trabajando y hay una página web propia con todos los detalles del evento.

Lo que comenzó en 2021 como un experimento en Barcelona, con 50 invitados en la Sala Apolo, es hoy una máquina de hacer dinero. En 2024, llenó el Bernabéu con 80.000 asistentes y alcanzó 3,85 millones de espectadores simultáneos en Twitch, rompiendo récords históricos en la plataforma. Este año, Sevilla espera unas 85.000 personas y las miles ¿millones? que seguirán el show gratuitamente a través de Twitch.

El evento arranca a las 20:00 para evitar el calor que se espera este sábado y durarar hasta las tres de la mañána. Habrá siete combates como TheGrefg vs. Westcol o Abby vs. Roro, y actuaciones de artistas como Aitana, Melendi, Los del Río o Myke Towers. Esta mezcla de boxeo, música en directo y los nombres propios del universo digital, al parecer, gusta y mucho y para sus seguidores lo de este sábado es como una final de la Champions o una final del Falla para los carnavaleros. O algo más. Quizás usted no lo entienda, pero su hijo sí.