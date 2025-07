España, a un paso de eliminar la hepatitis C tras curar aon más de 170.000 pacientes curados: "Un gran hito en salud pública"

Ha sido un esfuerzo común del Gobierno y las comunidades autónomas, dicen los hepatólogos. La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) ha reivindicado "los grandes logros" que España ha alcanzado con el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el SNS (PEAHC), del que se han cumplido 10 años en 2025. El resultado: en una década se han tratado y curado a más de 172.400 personas, lo que le ha permitido bajar la prevalencia hasta apenas el 0,14% de la población: menos de 55.000 casos.

Estos datos, explican desde la AEHV, que coordina el doctor Javier García-Samaniego, jefe de sección de Hepatología del Hospital Universitario La Paz (Madrid), sitúan a España a las puertas de ser el primer país del mundo en lograr la eliminación de la hepatitis C, lo que representará "un gran hito en salud pública, pues sería la primera vez en la historia de la Medicina que en algo más de tres décadas se asiste al descubrimiento y eliminación de una infección viral crónica para la que no existe vacuna".

Revolución

Lo que ahora es un motivo de alegría para los hepatólogos, fue en su momento un drama. Basta remontarse al año 2014, cuando asociaciones de pacientes alertaban: la sanidad pública les estaba negando el acceso a un fármaco que podía salvar la vida a 5.000 enfermos en riesgo de muerte.

Encierros, protestas, denuncias públicas... Los enfermos protagonizaron hace una década todo tipo de acciones para exponer la urgencia extrema de contar con un medicamento, Sovaldi, de la empresa Gilead, para el abordaje de determinados grupos de afectados. El fármaco, que era muy caro, todavía tardaría unos meses en ser financiado por el Ministerio de Sanidad. Cuando ocurrió, supuso una auténtica revolución.

Objetivo de la OMS

Desde entonces, el avance ha sido extraordinario. España es de hecho ya el país número uno del mundo en pacientes tratados por millón de habitantes y tiene al alcance de la mano adelantar el objetivo de eliminar la hepatitis C propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2030. Para ello, recuerda la sociedad científica, necesita reducir la prevalencia en poblaciones vulnerables, donde aún está muy por encima de la de la población general.

La prevalencia de la hepatitis C se eleva hasta el 12,5% en los usuarios de drogas, entre ex usuarios de drogas hasta el 6,7% y entre usuarios de chemsex hasta el 14,4%

Así, si en población general la prevalencia se sitúa en el 0,12%, en los usuarios de drogas se eleva hasta el 12,5%, entre exusuarios de drogas hasta el 6,7% y entre practicantes de chemsex hasta el 14,4%. Además, otro desafío importante es la identificación y vinculación al tratamiento en población general de las personas a las que en algún momento se les realizó un diagnóstico de hepatitis C, pues se estima que, de los 44.950 pacientes con infección activa, hay 13.000 aún sin diagnosticar, pero hay 30.000 restantes que son conocidos, muchos de los cuales no llegaron a iniciar el tratamiento antiviral o lo iniciaron y no lo completaron.

Un último esfuerzo

Por eso, los expertos de la AEHVE han pedido a las comunidades autónomas que aceleren los últimos esfuerzos para conseguir el "logro histórico" de la eliminación de la hepatitis C en España. Lo hacen porque el próximo lunes 28 de julio se celebra el Día Mundial contra las Hepatitis Víricas. Señalan que el diagnóstico oportunista en todos los ámbitos de atención sanitaria, las políticas activas para el rescate de' pacientes perdidos' y la descentralización del tratamiento en poblaciones vulnerables, que son "claves fundamentales" en los que los esfuerzos, están siendo desiguales según la comunidad.

Cada persona con un diagnóstico tardío (los síntomas son inespecíficos y la enfermedad puede tardar hasta 20 años en manifestarse) generará una gran carga de enfermedad -cirrosis y cáncer de hígado, entre otros- para el sistema sanitario, recuerdan los médicos. Los especialistas insisten en las oportunidades para mejorar el cribado y la oportunidad que representan en ese sentido la digitalización y el uso de la inteligencia artificial (IA), así como en la necesidad de mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica.