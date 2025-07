El lamento de los vecinos de Las Hurdes: “Triste de que se vea quemado con lo bonito que es”

En el centro residencial de Caminomorisco se encontraban varios vecinos de Las Hurdes (norte de Cáceres), cada uno con una historia sobre el proceso de evacuación que vivieron por culpa de un incendio que arrasa el paisaje del término municipal de Caminomorisco, Pinofranqueado y, en general, de toda esta histórica comarca. Cuatro de ellos conversaron con este diario en el portal del edificio, donde compartieron inquietudes, recuerdos relacionados con el incendio de 2003 y las pérdidas por culpa del fuego. Una de ellas, vecina del barrio del Pueblo de Arriba, dejó su casa antes de la evocación oficial y durmió en un coche.

Por su parte, Silvia Paz, una de las vecinas desalojadas en la propia localidad Caminomorisco, relata que tanto ella, como sus hijas y su marido fueron evacuados entre las 3:15 o 3:30 de la madrugada. "La Guardia Civil nos tocó la puerta, pudimos coger lo mínimo, nos desplazamos a la residencia de estudiantes y aquí llevamos desde anoche", explicó. Como muchos otros vecinos, en esos momentos se encontraba en la calle, observando con preocupación la evolución del incendio.

Al atender al Periódico Extremadura, Paz señaló que por el momento no se les había permitido regresar a sus viviendas. "Estamos a la espera de la información que nos proporcionarán tras la reunión prevista para las 15:00 horas", indicó. No obstante, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, advirtió que no se conocerán nuevas decisiones del regreso de los vecinos hasta la próxima reunión del Cecopi, programada para las 21.00 horas.

Recuerdos de 2003

En relación al incendio, la vecina describió que la zona de la sierra de La Suente "empezó a arder de una manera impresionante”, aunque las llamas no llegaron a bajar al pueblo gracias a la actuación de los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Fue una situación que se vivió con "miedo", sobre todo porque trae recuerdos del incendio de 2003, comenta Paz, quien añade que aquel fuego de principios de siglo fue peor, ya que llegó a penetrar en el casco urbano.

Por el momento, se les ha comunicado que el incendio está parcialmente controlado. "Esta mañana, a las 9:30 horas, nos dijeron que estaba controlado en un 30%", apunta la vecina del barrio de Rocandelario.

Aunque cuando atendió al Periódico Extremadura afirmó que se siente "más tranquila", la vecina reconoce que sigue existiendo incertidumbre porque "no sabes lo qué va a pasar", concluye.

Junto a la vecina del barrio de Rocandelario se encontraban otros dos paisanos, esta vez de Cambrón. El matrimonio de la tercera edad formado por Teófilo García, más conocido en la zona como Piché, Flora Matín contó que primero se desplazaron a la casa de su hijo, situada en el barrio de la Joya, cerca del límite con La Dehesilla, y posteriormente se trasladaron a la zona de evacuación. García señaló que el incendio ha afectado a unas fincas agrícolas que poseen en Cambrón, en concreto olivos y cerezos.

En el mismo banco estaba sentada Begoña Martín, residente en Madrid pero que pasa sus veranos en el Pueblo de Arriba, barrio de Caminomorisco que también fue desalojado. Martín comentó que se encontraba con toda la familia y cuando salieron de comer del bar y restaurante Rincón Hurdano, a las 16.00 horas, estaba “todo el fuego”. Subieron a casa, pero luego la situación empeoró y se marcharon antes de que la zona fuera evacuada, pasando la noche en el coche.

Toda la noche sin dormir

La vecina relató que estuvo toda la noche sin dormir, primero en Casar de Palomero y después en el cruce de Azabal. Al regresar a casa a las 7.00 horas, les comunicaron que no podían permanecer en la zona desalojada y que debían desplazarse hasta la residencia de estudiantes de Caminomorisco. “Toda la noche sin dormir”, recalcó.

“Estoy un poco nerviosa”, confesó la vecina, que también recordó que en los últimos años la comarca sufrió dos grandes incendios. “Todos los veranos ocurre alguna cosa rara -incendio-”, denunció. “Triste de que se vea quemado con lo bonito que es” y, justo cuando está mejor, otro fuego.