Norma Duval se confiesa: una abuela atípica, enamorada y fiel a sus amigas de siempre

Norma Duval atraviesa una etapa plena y tranquila tanto en lo personal como en lo familiar, aunque reconoce que, en su faceta de abuela, es muy distinta a la imagen tradicional. La artista, que disfruta de una agenda llena de viajes y compromisos profesionales, asegura que vive la maternidad de los hijos de sus hijos a su manera, sin obligaciones fijas, pero con mucho cariño cuando el calendario se lo permite.

"Soy una abuela atípica, completamente. Porque yo viajo mucho, estoy mucho tiempo fuera. No soy la típica abuela de decir, todas las semanas tráeme al niño. No, porque yo no estoy. Pero cuando estoy con mi nieto, sí disfruto de ellos. Procuro estar lo máximo posible cuando estoy", confesó con sinceridad durante su última aparición pública.

A nivel sentimental, Norma se siente afortunada y estable junto a Matthias Kühn. La pareja, que rozará los 16 años de relación en septiembre, sigue igual de feliz que al principio. "La verdad es que seguimos igual de bien. Ya llevamos, en septiembre hará, 16 años que nos conocimos. Así que el tiempo ha pasado muy rápido. No, estamos muy bien, estamos muy felices, muy contentos, muy tranquilos. Y la verdad es que yo creo que vivimos un momento muy bonito", asegura la artista, que disfruta de la tranquilidad y la complicidad alcanzadas con el paso de los años.

Además, siempre reserva tiempo para sus amistades, como la que mantiene desde hace años con Beatriz de Orleans, a quien acompañó recientemente en Madrid. "Sí, en Madrid, en cualquier lugar, nos hemos siempre encontrado con mucho afecto. Es una persona maravillosa y está guapísima. Estoy muy feliz de estar hoy aquí acompañándola", expresó, mostrando lo importante que es para ella cuidar esos vínculos personales.

Serena y vital, Norma Duval continúa combinando familia, amor y amistad, disfrutando de un momento "muy bonito" y reafirmando que una vida plena puede salirse de las etiquetas habituales.