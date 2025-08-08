Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Demuéstralo en nuestro nuevo test de actualidad
Redacción
Pon a prueba tus conocimientos con nuestro test de actualidad semanal. Cada semana seleccionamos algunas de las noticias más destacadas y te retamos a acertar. ¿Cuánto sabes de lo que ha pasado en los últimos días?
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Susto en València: roban un reloj de 110.000 euros a Calatrava... y lo recupera en minutos
- Voracidad inmobiliaria: Casi la mitad de las viviendas de Valencia se vende en menos de un mes
- Paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- Alboraia explota por el cierre de playas: 'No podemos ser quien se coma el problema
- Visit València confirma la caída del turismo en la capital
- Primer día de ola de calor en Valencia: Estos son los municipios que han superado los 40ºC
- Canet ordena el cierre de los ‘food trucks’ del puerto