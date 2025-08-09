Famosos al sol y una boda llena de verdad

Mientras los despachos funcionan con servicios mínimos y las oficinas se mantienen con la mitad de los efectivos -unos que se fueron, otros que volvieron-, el verano va cumpliendo etapas y las hojas del calendario van cayendo, pero aún quedan días para disfrutar.

Fuera de las cuatro paredes también se vive el verano con otro ritmo. Así lo demuestran algunos rostros conocidos de la Comunitat Valenciana, que están en tiempo de pausar y no dudan en celebrarlo y exhibirlo.

El aire puro de Baldovar

Nuria Roca, fiel a sus raíces, y apenas días después de asistir con su marido, Juan del Val, a una boda, trató de sortear el calor para desconectar con una escapada a la Serranía, Baldovar, esa aldea del interior valenciano donde el tiempo parece ir más despacio y las noches invitan a mirar el cielo. En esta breve escapada no faltaron los básicos serranos: jersey al caer la tarde, enoturismo local, cielos estrellados imposibles en la ciudad —ambas señas de identidad de Baldovar— e incluso una granizada que sorprendió al grupo entre risas. Nuria, con su estilo relajado y natural, compartió esos momentos con un grupo de amigos de siempre: Coretta Vert, Isabel Alegre, Germán Gaudisa, Jordi Navarro y Carme Collado, entre otros, en un plan que mezcló aire puro, charlas largas, risas y vistas infinitas.

Mucho más lejos, y literalmente «viviendo en bikini», Ana Milán revela que recorre Tailandia. «Anoche salimos a cenar, quise ponerme un vestido y tuve que mirar un tutorial para saber cómo se hacía. Cuando vuelva a Madrid necesitaré ayuda especializada para abrocharme el sujetador».

Podría haberse cruzado con Pablo Motos, que está dando media vuelta al mundo, exhibiendo un baño con tiburones ballena, pero antes pasó por el Gran Cañón del Colorado, donde hizo pruebas de sonido, comprobando cómo un saludo lanzado a las montañas vuelve rebotado por el eco, segundos después. Miguel Ángel Silvestre, visto recientemente en Weiss & Morales, disfrutó tres días en Porto Cervo, Cerdeña, con Giorgio Armani.

Mientras, Paula Usero ha regresado del Camino de Santiago, donde confiesa haber hecho yoga, tarot y astrología. En lo más mundano, dice haber «comido la mejor tortilla» (es religión en Compostela). Y rescató a un gatito, ‘Camiño’, al que encontró familia.

Pablo Motos nadando con un tiburon ballena / Redacción Levante-EMV

Xàbia, tierra de redención veraniega

Y si Xàbia es la tierra de redención veraniega, allí ya está toda València. Entre ellas, Marta Lozano, que lo hace con la treintena de años recién estrenados hace poco más de una semana. En su particular pasarela ha estrenado el verano con un outfit en el que pone en valor el pantalón ancho, el bombacho de hace dos generaciones y vuelve esta temporada con fuerza. Marta guarda silencio sobre la procedencia de los suyos, pero no con el resto de su ropa. En una población con playas de arena, guijarro y roca, la influencer defiende sin dudas la de piedras. Hace, convencida, apología de la de piedras.

Un recordatorio, por si hacía falta, de que el lujo también está en saber parar, elegir bien las compañías y saborear lo esencial. Porque entre agendas imposibles y temporadas que se avecinan, también hay espacio para lo que realmente importa.

El verano también es tiempo de celebrar la vida. Hay casi tantas bodas como parejas y una pareja que ha vivido un verano marcado por lo esencial es la pareja formada por Marta Alacreu y Jacobo Sáez. Ella, profesora del Colegio Ausias March de Picassent y él es odontólogo. La pedida fue la última noche del pasado verano, en Xàbia, por sorpresa y a los postres de la cena. Ahora han rematado seis años de relación.

La boda se celebró en Castellar, en la parroquia Nuestra Señora de Lepanto, el pueblo natal de ella y el adoptivo de él. Marta lucía un vestido de Aleste Atelier, de la mano de Alicia Soler, una de las primeras decisiones de la novia.

Con peluquería y maquillaje de su amiga de la infancia, Majo, de Makeupde MJ. En los detalles está el gusto y en el respeto a las tradiciones y a la familia. Por eso, Marta quería que la acompañasen sus dos abuelas, casi sus segundas madres. Desde el cielo y desde el recuerdo: los pendientes que llevo son un diseño de la joyería de toda la vida de Castellar, Ramón Joyeros, donde la parte de arriba son los pendientes que llevó la abuela materna el día de su boda. De la abuela paterna llevaba un colgante con nuestra inicial ‘M’ enganchado en la parte interior del vestido que ahora tiene en como collar, con zapatos de Flor de Asoka.

La boda de Marta Alacreu y Jacobo Sáez / Foto Estiliart

La boda de Marta Alacreu

Con Marta Alacreu se habló de Castellar en la corte de honor de 2019, la de Marina Civera, a la que perteneció. Sus amigas de aquella aventura acudieron al enlace, siguiendo la particular forma de celebrar la vida aquellas a las que el destino unió hace ahora siete años. Dentro del grupo de amigas que hicieron de testigo estaban tres de ellas: Andrea Salvador, su pareja de corte; Laura Carballeda y Paula Santarrufina.

Boda natural y auténtica, como la propia Marta. En Castellar no faltó nadie —ni sus compañeros del colegio Ausiàs March, donde Marta es tutora—, todos presentes en una celebración que fue más familiar que protocolaria. El convite tuvo lugar en la Barraca de Mariano, con una combinación de elegancia y verdad, viajando en el tiempo. El cóctel, de la mano de Ricard Camarena y la comida, de la mano del propio Mariano Marco al frente de la cocina. Se sirvió algo tan sencillo, pero a la vez tan real, como la ensalada de tomate, valencianía cien por cien; y la paella cocinada ‘in situ’ a leña, midiendo sabiamente para los 300 invitados.

Una boda mediterránea: con traca, charanga, discursos en valenciano y una sobremesa larga, de las que no se miden en horas, sino en felicidad. De charlar, bailar y divertirse. Tras el enlace, la pareja viajó a Japón y Maldivas: primero cultura, luego descanso. Para empezar una nueva vida.