Incendio en un Patrimonio de la Humanidad
La Junta Islámica expresa "dolor" ante el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba y exige explicaciones
Lamentan los comentarios en redes sociales en los que se "felicitaban por el sucesos" y que hacen "alarde de ignorancia e intolerancia"
EP
La Junta Islámica ha expresado su "dolor y preocupación" por el incendio en una capilla de la Mezquita-Catedral de Córdoba y se ha declarado en espera de "las explicaciones de los técnicos sobre el origen del fuego y su rápida expansión".
Esta asociación ha reclamado "del titular del monumento" explicaciones sobre "la vigilancia cuando se cierra al público", así como sobre otros aspectos como "las medidas de seguridad y prevención de riesgos ante sucesos como éste o similares, utensilios de extinción, o alarmas".
Han expresado su deseo de que "pronto se pueda recuperar la integridad del templo" y esperan que "se proteja con todos los recursos que sean necesarios".
La Junta Islámica se declara "a disposición de las instituciones competentes para poder colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance".
De igual forma han expresado su "apoyo y solidaridad" con los cuerpos de seguridad y bomberos por su "rapidez y eficacia" ante el fuego, por cuanto reconocen que esa diligencia "ha permitido su extinción evitando un desastre similar al acaecido en Notre Dame de París".
Reacción de "corazón encogido
La organización describe que su reacción ante el siniestro fue de "corazón encogido" al presenciar "cómo las llamas sobresalían por el tejado", por lo que se declaran "pendientes de las noticias hasta el anuncio de su extinción".
Esta asociación ha lamentado leer en redes sociales a personas, "afortunadamente pocas", que hicieron "alarde de ignorancia e intolerancia", por lo que "se felicitaban por el suceso y deseaban que el edificio desapareciera para siempre".
"Eso causa aún más escalofríos que ver el fuego en el interior de la Mezquita-Catedral, mostrando que su ceguera ideológica y trasnochada les impide ver que en ese edificio a lo largo de muchos siglos siempre se ha rezado al Dios Único de todos los creyentes", argumenta en este sentido.
Junta Islámica se define como "una de las comunidades decanas del Islam español e implicadas en hacer posible el Acuerdo de Cooperación de 1992 entre el Estado y la Comisión Islámica de España (CIE)". Su presidenta desde 2013 es Isabel Romero y fue fundada por Mansur Escudero
