Boda a la vista: Georgina Rodríguez anuncia su compromiso con Cristiano Ronaldo

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". Así ha anunciado la influencer Georgina Rodríguez su reciente compromiso con Cristiano Ronaldo ante sus cerca de 68 millones de seguidores en Instagram.

La imagen, publicada en la tarde de este lunes 11 de agosto, ha causado un gran revuelo entre los seguidores de la de Jaca y en menos de una hora ha superado el millón de 'me gusta'. Como no podía ser de otro modo, el futbolista del Al Nassr habría pedido matrimonio a su pareja tras varios años de relación con espectacular diamante que, sin duda, no pasa desapercibido para nadie.

Los comentarios de la publicación -más de 60.000 en la primera hora- se han llenado de mensajes de enhorabuena tanto de famosos como de fans de la influencer.

Tras casi una década juntos y cinco hijos en común, dos de ellos fruto de su relación, la pareja da un paso más y pronto se convertirán en marido y mujer. Solo queda esperar para conocer los detalles del enlace.