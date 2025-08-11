Multan a dos valencianos por jugar a las cartas en una estación de Laos

Antes de viajar al extranjero, uno de los consejos más repetidos es informarse bien sobre las leyes locales. Y si no, que se lo digan a una pareja de valencianos que se llevó un buen susto en Laos por una acción tan inocente y común en España como jugar a las cartas en una estación de tren del país del sudeste asiático, en el que se encontraban de vacaciones.

Esta acción, también regulada y restringida por la legislación española, está catalogada por las autoridades laosianas como una infracción del código penal, que prohíbe estrictamente participar en juegos de azar, tanto en espacios públicos como privados. Una norma desconocida por la pareja valenciana, que no era consciente de la infracción que estaban cometiendo.

Retenidos durante más de media hora

Según relatan los afectados a este diario, los hechos que ahora han quedado en una anécdota del viaje ocurrieron en la estación de Vang Vieng, donde ambos estaban esperando la llegada del tren que les llevaba a su siguiente destino, la capital del país, Vientián. Para "hacer más amena" la espera, decidieron jugar una partida a un popular juego de cartas.

"Durante el viaje compramos una baraja de cartas para 'matar' el tiempo en los trayectos. Como todavía faltaba una hora para el tren, nos pusimos a jugar”, cuentan a Levante-EMV. Lo que no sabían es que en Laos esto no está permitido, y que su "inocente" pasatiempo sería interpretado como una infracción grave. "No sabíamos que era ilegal, no lo habíamos leído en ninguna guía ni en Internet. Tampoco había carteles que lo indicaran", aseguran.

Mientras disputaban una partida, de forma amistosa y sin apuestas de por medio, un agente de la policía laosiana interrumpió la ronda de forma abrupta. Sin entender bien lo que ocurría ni la gravedad del asunto, los valencianos descubrieron entonces que los juegos de azar están prohibidos en Laos, incluso sin dinero de por medio, tanto en espacios públicos como privados.

"No entendíamos nada. Al ver su reacción recogimos la baraja con la intención de guardarla en la mochila. Entonces nos la quitó de muy malas maneras y nos dijo que teníamos que ir con él". Los viajeros estuvieron retenidos durante algo más de media hora en una habitación con tres agentes, quienes les informaron de la infracción que estaban cometiendo y de las penas que este acto conllevan en el país que estaban visitando.

Multas de hasta 15 millones de kips

Según recoge el Código Penal de la República Popular Democrática de Laos en el artículo 141 del capítulo dos, los juegos de azar están prohibidos. Así, "quien participe en juegos de azar prohibidos será sancionado con una multa de 5 a 10 millones de kips (entre 200 y 400 euros)". Una sanción que también recaerá en toda aquella persona que consienta "que su casa se utilice como local de juego o actúe como jugador principal, o reincida en el juego". En estos casos la multa oscila ente los 5 y los 15 millones de kips (entre 200 y 600 euros).

Un cartel indica la prohibición de jugar a las cartas en un bar de Laos. / A.G.

"Nos explicaron que la ley prohíbe los juegos de azar y que estaba castigado hasta con penas de prisión. Ahí ya nos asustamos". Afortunadamente, todo quedó en una simple sanción administrativa leve y los valencianos pudieron continuar con su viaje, eso sí, después de abonar una parte de la multa. "Pagamos un millón de kips (el equivalente a 40 euros), firmamos un documento que estaba en laosiano, nos tomaron las huellas y nos dejaron irnos", cuentan.

Tras el amargo disgusto que se llevaron aquel día, los valencianos bromean con esta anécdota que ha marcado sus vacaciones de veranos. Ahora, esperan que su experiencia sirva para evitar que otros viajeros cometan este mismo error. Y es que, cuando se viaja, conocer las costumbres y leyes locales no es solo recomendable… a veces es imprescindible.