Medio ambiente
¿Cómo están avanzando los incendios? Consulte el mapa con los fuegos que golpean la Península
Valentina Raffio
El fuego arrasó 39.155 hectáreas en España hasta agosto, un 9% más que en 2024. Este cómputo, sin embargo, no incluye la ola de incendios que esta semana está azotando la Península ibérica, lo que la cifra será significativamente mayor. Según las primeras estimaciones, semana pasada ardieron un total de 25.255 hectáreas en 37 incendios, apuntan desde el Sistema de Información de Incendios Forestales Europeos (EFFIS).
En el siguiente mapa puede comprobar el estado de los principales incendios que siguen en todo el país tanto activos como en vías de ser controlados o extinguidos.
