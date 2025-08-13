En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de dos personas y hay decenas de heridos
A. Romero
Decenas de incendios forestales amenazan diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas y afectando en ocasiones a viviendas. En Madrid, un hombre ha fallecido por la gravedad de las quemaduras sufridas en un fuego declarado este lunes en la localidad de Tres Cantos. La noche del martes se conocía la existencia de la segunda víctima mortal de esta ola de incendios, un voluntario de 36 años que luchaba contra el fuego en León.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Castilla y León prolonga la alerta de riesgo de incendios forestales hasta el 18 de agosto en toda la región
La Junta de Castilla y León ha declarado la prolongación de alerta por incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales desde este miércoles, 13 de agosto, hasta el próximo día 18 en todo el territorio. Por ello, ha establecido medidas preventivas para evitar incendios forestales y ha adoptado medidas organizativas extraordinarias en el operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) para afrontar este incremento del peligro.
Asturias eleva a emergencia en situación 2 el plan contra los 10 fuegos que siguen activos
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha declarado esta madrugada el paso a situación 2 de emergencia del Plan de Incendios Forestales (Infopa) para combatir los 10 fuegos que permanecen activos en la comunidad autónoma. La decision se ha tomado debido a los vientos de componente sur que están complicando las labores de extinción y dada su evolución, ha explicado el 112 de Asturias en un comunicado publicado en su página web. En el marco de esta nueva fase del Infopa, el Principado ha solicitado la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Confinado un pueblo de Toledo y una carretera cortada por el humo de un incendio
El incendio en Calera y Chozas (Toledo) ha sido declarado de nivel 2 y se ha pedido a la población del municipio toledano que se confine en sus casas por el humo, mientras que la carretera CM-4130 se ha cortado. Así lo ha informado esta madrugada el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam), que ha abundado que durante la noche han trabajado en la extinción del fuego ocho medios terrestres y 39 efectivos. Además, se ha cortado totalmente la carretera CM-4130 a la altura del municipio toledano, del km 0 al 5,9, en ambos sentidos.
El fuego de Calera y Chozas (Toledo) se complica y pasa a nivel 2, con quince medios y 67 efectivos trabajando
El fuego originado en la tarde de este martes en Alberche del Caudillo y que ha desplazado el foco debido al viento hasta Calera y Chozas se ha complicado, por lo que Plan Infocam del Gobierno de Castilla-La Mancha ha levado su situación operativa a nivel 2, debido a afección a bienes de naturaleza no forestal.
En la actualidad, según datos del Plan Infocam recogidos por Europa Press, se mantienen trabajando quince medios terrestres en la zona, ya sin medios aéreos; y un total de 67 efectivos.
En cuanto a otro de los fuegos activos en la provincia de Toledo, la mejoría de la situación en Navalmoralejo hace que los vecinos de la localidad vuelvan a sus casas; mientras que se mantiene el confinamiento en el propio pueblo, además de en los vecinos La Estrella y Villar del Pedroso.
Evacuados tres pueblos cacereños por el incendio entre el Valle del Jerte y el Ambroz
La Guardia Civil ha informado de que los residentes de las localidades de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa (Cáceres) han sido desalojados por razones de seguridad ante el incendio que afecta a la zona comprendida entre los Valles del Jerte y el Ambroz.
La Junta había activado a las 21,30 horas la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) por posibles daños a la población, bienes y medio ambiente motivado por los incendios activos en Extremadura, según los datos aportados por el 112.
Fuentes del Instituto Armado han explicado que las personas evacuadas serán alojadas en el Pabellón Polideportivo de Plasencia.
Activos 12 incendios en Asturias, donde preocupa el avance del fuego en Cangas de Narcea
Doce incendios forestales permanecían activos a última hora de la noche en Asturias, donde preocupa especialmente el declarado en las inmediaciones del santuario de El Acebo, en Cangas del Narcea, concejo del suroccidente asturiano limítrofe con León en el que el fuego llegó a poner en peligro algunas aldeas.
Según el consejero de Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, aunque "parece que ya no hay peligrosidad para los pueblos, el incendio avanza y hay que poner todos los medios y extremar la precaución".
Este incendio declarado en la parroquia de Limés durante la tarde llegó a acercarse a varias aldeas, lo que llevó al Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) a retirar los dos helicópteros que estaban ayudando en la extinción de los fuegos declarados en la provincia de León y a movilizar una veintena de bomberos del parque de Cangas del Narcea.
Situación "muy compleja" en Castilla y León
Castilla y León atraviesa una "compleja" situación debido a la existencia de cinco incendio en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Palencia, Zamora y León, así como otros cuatro en IGR 1 que se concentran en la provincia leonesa y en Ávila y que dejan, por el momento, un voluntario de 35 años muerto, dos heridos en la UCI y decenas de municipios desalojados.
Así se desprende del balance que ha ofrecido en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la que ha estado acompañado por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y en la que se ha puesto el foco en la "complejidad" de abordar las tareas de extinción debido a las desfavorables condiciones meterológicas que se han registrado este martes.
En su intervención, el titular de Medio Ambiente ha explicado que a lo largo de la tarde los incendios se han visto sometidos a una situación meteorológica "muy complicada" debido a la llegada de una capa de aire frío a la atmósfera que ha hecho bajar por mayor peso a la superficie y subir la capa de aire caliente.
La Guardia Civil evacua las carreteras entre Ourense y Pontevedra por incendio de Dozón
La Guardia Civil ha informado esta noche de que están evacuando las carreteras entre las provincias de Ourense y Pontevedra debido al incendio declarado en Dozón.
El instituto armado refiere que se han evacuado siete vehículos articulados que se habían quedado atrapados en la A-52 (Autovía de las Rías Bajas).
La Xunta de Galicia activó esta tarde la situación 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales por el fuego de Dozón (Pontevedra), que pone en riesgo al núcleo de población de O Castro, un fuego que ha obligado a cortar carreteras.
Estabilizado el incendio de Tarifa y desciende la emergencia en Cádiz
El incendio Forestal de Tarifa (Cádiz) ha sido estabilizado y desciende el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) en Cádiz a fase de preemergencia, situación operativa 0.
Así lo ha comunicado esta noche en la red social X el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
"Gracias a afectados por su paciencia y colaboración y enhorabuena a los dispositivos por su gran labor".
El incendio de Molezuelas avanza entre Zamora y León sin que el operativo pueda evitarlo
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Léon, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que las llamas del incendio de Molezuelas de la Carballeda, declarado el domingo en Zamora y que llegó ayer a León, "avanzan a mucha velocidad" y están quemando pasto sobre el que el operativo "no puede hacer nada para evitarlo".
"El incendio más preocupante ahora mismo es el que abarca ambas provincias, es el que peor se ha comportado y el que ha originado columnas de humo importantes", ha explicado este martes en una rueda de prensa tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrada autonómico que se ha celebrado a última hora de la tarde en León.
Las llamas, ha asegurado, están quemando "pasto y matorral muy seco" por lo que avanzan "con mucha velocidad" y "el operativo no puede hacer nada para evitarlo".
