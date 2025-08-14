Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba cuánto sabes sobre lo que ha pasado en los últimos días
Redacción
¿Has seguido la actualidad estas dos últimas semanas? Te retamos a demostrarlo con nuestro test de noticias. Responde a las preguntas, descubre si eres un auténtico experto en información.
- El conseller de Emergencias vaticina 'una noche difícil' en el incendio forestal en Teresa de Cofrentes
- El bacalao vuelve la carretera del Saler por tierra, mar y aire
- Muere una niña de seis años tras ser atropellada en el centro de València
- València encarga la demolición del edificio 'Casa de la Copa
- La diputación reasignará a Carmen Ninet a una plaza 'de acuerdo a su titulación
- El calor apretará tanto este puente en Valencia que la Aemet advierte: Será 'una situación muy adversa' con 'impacto en la salud
- Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana
- La última playa de Sagunt en ser de bandera azul «está impracticable»