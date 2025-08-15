Incendios forestales
Arden casas, una fábrica y un punto limpio y desalojan un geriátrico en la comarca ourensana de Valdeorras
Situación gravísima por el frente descontrolado que comenzó en Larouco y que arrasa la región, con vecinos en peligro
Redacción
Situación gravísima en las localidades ourensanas de Petín, A Rúa y Vilamartín, en la comarca de Valdeorras, tras el incendio de Larouco que se expande sin control por la comarca en una jornada de alerta por calor y con viento muy complicado. Los vecinos recibieron aviso de Protección Civil para protegerse en sus domicilios ante el avance del fuego. Varias aldeas tienen que ser desalojadas.
Con caídas de la luz y línea telefónica, también hubo cortes de la N-120 y fue necesario desalojar el geriátrico Os Pinos, de A Rúa. Los mayores fueron evacuados a otra residencia de la zona. Más de un centenar de afectados.
Las llamas alcanzaron un punto limpio en este municipio, generando una nube tóxica, y una fábrica de componentes de automóviles, Rieter Saifa, proveedor de Stellantis. Los vecinos han recibido mensajes de aviso indicando confinamientos. Como mínimo en Santa María, Petín, hay casas calcinadas.
- Última hora del incendio de Teresa de Cofrentes: El alcalde asegura que 'se han hecho ya casi con el fuego
- Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València
- El conseller de Emergencias vaticina 'una noche difícil' en el incendio forestal en Teresa de Cofrentes
- El aeropuerto de Valencia estrenará dos nuevas rutas gracias a Wizz Air este invierno
- Gan Pampols pide desarrollar la norma para que el 'president' pueda asumir las emergencias
- Muere un niño valenciano de 11 años tras perder el conocimiento en una piscina de Bilbao
- El bacalao vuelve la carretera del Saler por tierra, mar y aire
- Cinco incendios forestales y un conato de fuego en un día ponen a prueba el monte valenciano