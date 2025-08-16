Fuegos en España
Investigan al presunto autor de un incendio forestal en el municipio de Lousame en A Coruña
Fue fundamental para el esclarecimiento de los hechos la colaboración ciudadana
Redacción
La colaboración ciudadana ha sido fundamental para la investigación que ha permitido a la Guardia Civil investigar a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de incendio forestal en el Lugar de Fruíme, en el municipio de Lousame (A Coruña), según informa el instituto armado.
Ese fuego se registró el pasado 9 de agosto y en la investigación colaboraron el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de la Xunta de Galicia, así como con agentes del Servicio de Prevención de Incendios del Distrito Forestal IV de Noia (A Coruña).
Fue fundamental para el esclarecimiento de los hechos la colaboración ciudadana que, con sus declaraciones, sumadas a la inspección del lugar, permitieron situar al investigado en el momento y lugar del suceso.
Las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Noia.
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- El aeropuerto de Valencia estrenará dos nuevas rutas gracias a Wizz Air este invierno
- Última hora del incendio de Teresa de Cofrentes: El alcalde asegura que 'se han hecho ya casi con el fuego
- Calp sigue los pasos de Fuengirola y contratará a detectives para investigar las bajas laborales de los trabajadores municipales
- El incendio en Benifairó y Quart de les Valls arrasa una zona de pinar
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
- Cinco incendios forestales y un conato de fuego en un día ponen a prueba el monte valenciano
- El Mareny de Barraquetes explota ante un nuevo cierre de playas: 'Se tendría que haber clausurado dos días antes