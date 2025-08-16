Fuegos en España

Investigan al presunto autor de un incendio forestal en el municipio de Lousame en A Coruña

Fue fundamental para el esclarecimiento de los hechos la colaboración ciudadana

Investigado un home por un incendio en Lousame

Investigado un home por un incendio en Lousame / GUARDIA CIVIL

Redacción

A Coruña

La colaboración ciudadana ha sido fundamental para la investigación que ha permitido a la Guardia Civil investigar a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de incendio forestal en el Lugar de Fruíme, en el municipio de Lousame (A Coruña), según informa el instituto armado.

Ese fuego se registró el pasado 9 de agosto y en la investigación colaboraron el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de la Xunta de Galicia, así como con agentes del Servicio de Prevención de Incendios del Distrito Forestal IV de Noia (A Coruña).

Fue fundamental para el esclarecimiento de los hechos la colaboración ciudadana que, con sus declaraciones, sumadas a la inspección del lugar, permitieron situar al investigado en el momento y lugar del suceso.

Las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Noia.

