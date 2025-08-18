Francis Montesinos se pasa a la música

El reggae y la moda se entrelazan en una colaboración única entre Francis Montesinos y el Rototom Sunsplash, que este año celebra su 30º aniversario. Para conmemorar esta cifra, el creador ha diseñado una edición limitada de 30 camisas en las que captura el espíritu del festival y sus raíces en la cultura jamaicana, con una explosión de colores inspirada en la paleta cromática del Rototom. El resultado es una colección irrepetible, en la que ninguna camisa es exactamente igual a otra.

Montesinos ha diseñado una camisa para el Rototom / Levante-EMV

“Rototom es mucho más que un festival; es una forma de vivir, un crisol de culturas, una llamada a la conciencia social y a la libertad. Para mí, ha sido un honor vestir de colores y esencia mediterránea una iniciativa tan poderosa que lleva 30 años inspirando al mundo”, apunta Francis Montesinos. “Esta no es solo una prenda, es una cápsula de recuerdos, de ritmos y de colores que han danzado bajo el sol de Benicàssim durante años”, explica

La colección apuesta por convertir la energía del festival en una prenda con alma, con un estampado que combina referencias al icónico león que se muestra en el logotipo del Rototom con los tonos verde, rojo y amarillo, tan característicos de la iconografía reggae.