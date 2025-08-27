Cuánto cuesta tener el ventilador encendido toda la noche

Después de un verano abrasador que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha calificado como el más cálido desde que hay registros, muchos son los que han tenido (y aún tienen) que pasar noches enteras con el aire acondicionado o, los más, con el ventilador puesto.

A la incomodidad de las altas temperaturas se ha sumado entonces, y aún ocurre, la preocupación por la factura de la luz, que podría dispararse tras días enteros con los aparatos de refrigeración enchufados y en funcionamiento para intentar mitigar el intenso calor de este estío. Pues bien, calma porque la cosa no va a ser para tanto.

Toda la noche en funcionamiento

Obviamente, el gasto final de tener el ventilador puesto toda la noche (ha sido la opción más común porque a muchas personas les resulta muy incómodo y poco 'saludable' dormir con el aire acondicionado en marcha) va a depender de la potencia del aparato y del precio de la electricidad.

Aún así, lo cierto es que suele tratarse de electrodomésticos bastante eficientes y que, por lo tanto, tendrán una utilizació menor del fluido eléctrico. Así, su uso permanente durante todo el verano no incrementará en demasía la factura de la luz.

Esto es, tener el ventilador puesto toda la noche apenas subirá en unos céntimos al día el recibo final. En concreto, este incremento puede suponer (como mucho) unos 12 céntimos por noche, lo que elevará en unos 3,5 euros la factura mensual de la luz.

Teniendo en cuenta los beneficios que este aparato aporta a la hora de ayudarnos a luchar contra el calor durante los meses de verano, parece un gasto menor en comparación con los beneficios que aporta.

A pesar de todo, se puede optimizar aún más su utilización al elegir modelos eficientes energéticamente y tener en cuenta a la hora de comprarlo que, a menos potencia, menos gasto eléctrico.

Para incrementar la sensación de frescor que brinda el ventilador sin necesidad de que sea un electrodoméstico grande o potente, puedes recurrir al truco del hielo. Esto sólo sirve para los ventiladores de mesa, pero es muy efectivo.

Basta con que coloques un cuenco con cubitos de hielo delante del ventilador e, inmediatamente, notarás cómo éste desprende una suave brisa que refresca enseguida el ambiente.