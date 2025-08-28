Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlos Baute elige Benidorm para sus vacaciones

Carlos Baute en la playa

Carlos Baute en la playa / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

No será esta la primera vez que Carlos Baute 'duerma' este mes de agosto en la Comunitat valenciana. El artista venezolano que el viernes actúa en Paterna, ha pasado previamente unos días de relax en un conocido hotel de Benidorm junto a su familia. El cantante de clásicos como "Quien te quiere como yo" o "Colgando en tus manos" se dejó ver junto a sus tres hijos en las piscinas del recinto hotelero.

