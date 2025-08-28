Carlos Baute elige Benidorm para sus vacaciones
València
No será esta la primera vez que Carlos Baute 'duerma' este mes de agosto en la Comunitat valenciana. El artista venezolano que el viernes actúa en Paterna, ha pasado previamente unos días de relax en un conocido hotel de Benidorm junto a su familia. El cantante de clásicos como "Quien te quiere como yo" o "Colgando en tus manos" se dejó ver junto a sus tres hijos en las piscinas del recinto hotelero.
En el mismo escenario en el que actuará Baute, 'pinchó, hace unos días Sofía Cristo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La terraza de moda en el centro de València, al borde del cierre
- Matan a un hombre a tiros delante de su hijo en Alaquàs
- El Cabanyal reclama acceso a la piscina exclusiva para trabajadores del puerto de València
- Tormentas en el norte y temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana
- Este es el día que los valencianos comenzarán a viajar en el Imserso 2025-26
- Dos terremotos sacuden Montserrat de madrugada y se dejan sentir incluso en Chiva
- Metrovalencia concluye las obras del tramo a la playa y recupera la red completa tras la dana
- Fallece el joven que ha sufrido graves quemaduras en el incendio de una vivienda en Carpesa