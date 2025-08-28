Carlos Baute elige Benidorm para sus vacaciones

No será esta la primera vez que Carlos Baute 'duerma' este mes de agosto en la Comunitat valenciana. El artista venezolano que el viernes actúa en Paterna, ha pasado previamente unos días de relax en un conocido hotel de Benidorm junto a su familia. El cantante de clásicos como "Quien te quiere como yo" o "Colgando en tus manos" se dejó ver junto a sus tres hijos en las piscinas del recinto hotelero.

En el mismo escenario en el que actuará Baute, 'pinchó, hace unos días Sofía Cristo