Gran oportunidad para las empresas instaladoras de Valencia: ¿por qué trabajar solas si pueden crecer con su propia energética?

En 2010, un grupo de instaladores visionarios pertenecientes a las asociaciones que integran la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España decidió unir fuerzas y crear un proyecto único: una comercializadora de energía diseñada por y para los profesionales del sector. Así nació Feníe Energía, una empresa que en apenas quince años ha transformado el mercado energético español y que hoy cuenta con más de 400.000 clientes en todo el país.

La clave del éxito de Feníe Energía es el Agente Energético, una figura que ha revolucionado la forma de entender el sector. No es un comercial al otro lado del teléfono, es Antonio, Manuel, Carmen o Laura…tu instalador de confianza, el que conoces desde hace años de tu barrio, de tu pueblo o de tu ciudad. Es quien te asesora en persona, resuelve tus dudas y te ofrece soluciones a medida en tu suministro de energía, así como en eficiencia, autoconsumo o movilidad eléctrica. Cercanía, profesionalidad y transparencia son las señas de identidad de un modelo que convierte a cada instalador en protagonista de la relación con el cliente.

Una comunidad fuerte

El perfil del Agente Energético está formado sobre todo por micropymes y autónomos del sector de las instalaciones repartidos por toda la geografía española, especialmente en zonas rurales. Feníe Energía considera que cada empresa instaladora, sea cual sea su tamaño o experiencia, cumple un papel esencial en el desarrollo del sector energético. Por este motivo, la compañía ha diseñado un modelo flexible que se ajusta a las necesidades y al nivel de participación que cada empresa instaladora decida asumir. Este enfoque les permite optimizar su potencial, acceder a una variada oferta de servicios y beneficiarse del respaldo de una sólida red de apoyo proporcionada por la comercializadora.

Más de 3.000 instaladores ya forman parte de Feníe Energía. Todos ellos cuentan con formación continua, herramientas digitales, apoyo técnico y campañas de comunicación que refuerzan su visibilidad. Pero lo más importante es que este modelo les permite ofrecer a sus clientes un servicio más completo, cercano y profesional, lo que se traduce directamente en la fidelización, en la captación de nuevos clientes y, en definitiva, en el crecimiento de su negocio. En Feníe Energía nadie está solo: se trabaja en red, se comparten experiencias y se multiplica el potencial de cada instalador.

Feníe Energía en 15 años de vida ha conseguido más de 3.000 empresas instaladoras accionistas que dan soporte y atención personalizada a más de 400.000 clientes / Shutterstock

¿Por qué convertirse en Agente Energético?

Desde la energética son conscientes de que un instalador de forma aislada lo tiene más complicado para estar al día y formarse, se siente indefenso ante la distribuidora, no tiene un acceso fácil a la información de CUPS o no puede promocionarse por el alto coste que supone. Es por ello que desde Feníe Energía están convencidos de que la unión hace la fuerza y trabajan para que el equipo de instaladores (y socios de la compañía) tenga acceso a las mejores herramientas con el objetivo de ofrecer una mejor atención. Cuentan con un equipo experto y comprometido de 200 profesionales al servicio de los instaladores y de sus clientes.

Feníe Energía ofrece a sus Agentes Energéticos un completo abanico de productos y servicios que les permite acompañar a sus clientes en suministro de electricidad y gas, representación de productores y soluciones de eficiencia energética. Los instaladores disponen de un ecosistema digital para facilitarles la gestión de los clientes con acceso a toda la información de CUPS de luz y gas. En este camino un equipo de Feníe Energía les ayudará en la contratación, en las incidencias, precios y tarifas, o en el uso del propio sistema. Con el Servicio de Apoyo al Instalador, la compañía pretende ayudar a que los profesionales reduzcan el trabajo administrativo, obtengan soporte de oficina técnica y vean desaparecer el riesgo de impago ya que los clientes pueden pagar los trabajos del instalador en cómodas cuotas en la factura de energía, mientras que Feníe Energía asume el riesgo y garantiza al instalador el cobro inmediato, asegurando así tranquilidad y fluidez en su negocio. Además, los instaladores tienen acceso a productos especializados a mejores precios.

La compañía de todos

Los números hablan por sí solos: 15 años de vida, más de 3.000 empresas instaladoras accionistas que dan soporte y atención personalizada a más de 400.000 clientes que han hecho que se convierta en la 6ª comercializadora del país en número de clientes, tan solo superada por las empresas tradicionales. A fecha de hoy han colaborado con instaladores en más de 60.000 estudios de Autoconsumo, Movilidad Eléctrica y Proyectos de Eficiencia energética y tienen alianzas con los principales actores del sector energético y de movilidad eléctrica como Nissan, Toyota, Anpier, Ecodes o Stellantis.

Feníe Energía es mucho más que una comercializadora. Es la compañía de los instaladores, una comunidad unida en torno a un proyecto sólido, innovador y en expansión. Su fuerza está en el terreno, en la cercanía al cliente y en el compromiso de miles de profesionales que cada día demuestran que otra forma de hacer energía es posible.

