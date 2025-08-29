La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
70 cuerpos ya han sido recuperados y las labores de búsqueda continúan
EFE
Las Palmas de Gran Canaria
El naufragio en la costa de Mauritania este jueves de una embarcación que se dirigía a Canarias ya ha dejado 143 víctimas, convirtiéndose así en la mayor tragedia en la ruta canaria. El número de cadáveres recuperados por las autoridades ha ascendido a setenta. La embarcación, con 160 personas a bordo y salida desde Gambia, naufragó tras una semana en alta mar. Apenas 16 personas han sobrevivido mientras continúan las labores de búsqueda.
Según relataron los supervivientes, viajaban en un grupo de más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa, que habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo al Archipiélago.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Giro del tiempo en Valencia: llegan lluvias y tormentas con granizo
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de veinte kilómetros de atasco en la A-7
- Matan a un hombre a tiros delante de su hijo en Alaquàs
- Guerra de sombrillas: «Estoy harto de sentarme en tercera fila y que haya sombrillas vacías en la primera línea»
- La maldición del tren Gandia-Dénia
- Un joven se atrinchera con un arma en su casa de Agost
- El homicida que mató a tiros a un hombre en Alaquàs actuó por celos
- La terraza de moda en el centro de València, al borde del cierre