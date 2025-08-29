CRISIS MIGRATORIA
Madrid y el Gobierno se cruzan acusaciones de racismo por el traslado de menores no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla
La orden de cierre del centro de Pozuelo centra el intercambio de reproches entre el ministro Óscar López y el Ejecutivo madrileño
Andrés H. de Sá
La polémica por el traslado de menores no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas ha subido de tono este viernes en Madrid con acusaciones cruzadas de racismo entre los Gobiernos central y autonómico. La espita la abrió a primera hora el ministro de Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López, quien acusó directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "racismo puro".
"Yo acuso a la presidenta de la Comunidad de Madrid de racismo. De racismo puro", dijo López ante la decisión del Ejecutivo madrileño de recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto que aprobó el Gobierno para el reparto de menores. "No se puede presumir de tener un centro, como hay en Pozuelo, donde hemos acogido a cientos de menores migrantes de Ucrania y a continuación plantear su cierre cuando los migrantes son africanos. Eso se llama racismo", ha subrayado el ministro.
Estas acusaciones recibieron una respuesta igual de contundente por parte del Ejecutivo de Madrid. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha argüido que "no hay nada más racista que colaborar con los independentistas para excluir de un reparto maquillado de solidaridad a comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco por razones meramente políticas, como son contentar a los independentistas para mantener a Sánchez en el poder, y no hay nada más racista que mercadear con los menores para ello".
Sobre la orden de cese de actividad del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de refugiados de Pozuelo de Alarcón a finales de julio, Dávila ha asegurado que el Sistema de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid atiende a "todos los menores en situación de riesgo o desamparo, independientemente de su origen y de la situación en la que provengan". "Los menores ucranianos vinieron acompañados de sus familias, no vinieron solos y no vinieron como estos menores de manos de las mafias", ha añadido.
En esa misma línea, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha pedido a López que distinga entre "lo que es un refugiado temporal, como fueron los ucranianos, y lo que son los migrantes". Y ha recordado que el Gobierno regional recurre en los tribunales el decreto de reparto de menores "porque se ha hecho de forma unilateral" y "no se ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas".
- Giro del tiempo en Valencia: llegan lluvias y tormentas con granizo
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de veinte kilómetros de atasco en la A-7
- Matan a un hombre a tiros delante de su hijo en Alaquàs
- Guerra de sombrillas: «Estoy harto de sentarme en tercera fila y que haya sombrillas vacías en la primera línea»
- La maldición del tren Gandia-Dénia
- Un joven se atrinchera con un arma en su casa de Agost
- El homicida que mató a tiros a un hombre en Alaquàs actuó por celos
- La terraza de moda en el centro de València, al borde del cierre