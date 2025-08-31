INCENDIOS FORESTALES
Protección Civil asegura que lo peor de los incendios ha terminado: España pasa a fase de alerta y seguimiento
Este nuevo estado implica que el Gobierno seguirá coordinando y poniendo a disposición de las comunidades todos los medios con los que cuenta en la lucha contra los incendios
EFE
España ha pasado de fase de 'preemergencia' a 'estado de alerta y seguimiento permanente', dando por finalizada la peor parte del episodio de incendios forestales más trágico y devastador la historia reciente del país, con más de 300.000 hectáreas quemadas, cuatro víctimas mortales y 48 heridos.
Así lo ha informado en una comparecencia de prensa la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde anoche se acordó que las circunstancias habían mejorado lo suficiente como para pasar de fase.
El nuevo estado de alerta y seguimiento permanente decretado por el Cecod implica que el Gobierno seguirá coordinando y poniendo a disposición de las comunidades todos los medios con los que cuenta en la lucha contra los incendios.
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de veinte kilómetros de atasco en la A-7
- Alerta por calor en Valencia en el preludio de una noche casi infernal
- Maribel Vilaplana reaparece en el partido del Levante y enciende las redes
- Una influencer compra el palacete más emblemático del centro de Torrent
- La alcaldesa de Torrent cesa al jefe de prensa por un altercado en la casa de su expareja
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
- Ford Almussafes se juega su futuro en octubre
- El 'regalo' que llena Gandia de andamios