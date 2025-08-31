Narcotráfico
La Policía Nacional detiene a dos hombres con 377 kilos de hachís en Alginet
Los agentes procedieron a detener a los dos varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Alginet a dos hombres, de 36 y 37 años, tras intervenirles 377 kilos de hachís, según ha informado en un comunicado la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana.
Los detenidos, presuntos autores de un delito contra la salud pública, fueron sorprendidos in fraganti cuando iban a realizar una transacción de sustancia estupefaciente. Los 377 kilos de hachís localizados por los agentes se encontraban en el interior de un vehículo de gran cilindrada.
Los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio en las inmediaciones del polígono industrial de Alginet cuando los agentes observaron un vehículo de gran cilindrada que realizaba maniobras de conducción anómalas y cuyo conductor mostraba una actitud nerviosa.
Tras seguir a ese coche, los policías observaron que el turismo se detenía y que tras unos minutos de espera llegaba al lugar en el que se encontraba, en un vehículo de alta gama, otro hombre que estableció contacto con el otro conductor.
En el momento en el que este último se disponía a entregar las llaves del coche al segundo, los agentes intervinieron identificándose como policías.
Tras inspeccionar el turismo, localizaron en su interior nueve fardos de hachís que sumaban un total de 377 kilos. Los investigadores intervinieron la droga, los dos vehículos y un dispositivo tecnológico para eludir las vigilancias policiales que fue localizado en uno de los coches.
Los agentes procedieron a detener a los dos varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Posteriormente, ambos pasaron a disposición judicial.
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de veinte kilómetros de atasco en la A-7
- Alerta por calor en Valencia en el preludio de una noche casi infernal
- Maribel Vilaplana reaparece en el partido del Levante y enciende las redes
- Una influencer compra el palacete más emblemático del centro de Torrent
- La alcaldesa de Torrent cesa al jefe de prensa por un altercado en la casa de su expareja
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
- Ford Almussafes se juega su futuro en octubre
- El 'regalo' que llena Gandia de andamios