El tráfico fluido y sin complicaciones marca el cierre de la operación retorno del verano.

Sin complicaciones en las entradas a las grandes ciudades y con un tráfico cómodo circulan la mayoría de conductores que esta tarde vuelven a sus hogares en la última jornada de la operación especial de tráfico del verano, que se ha desarrollado de forma escalonada durante todo el fin de semana.

Desde las 15.00 horas de este viernes y hasta la medianoche de este domingo la Dirección General de Tráfico (DGT) había estimado que se van a producir unos 5 millones de desplazamientos, la mayoría de regreso a las ciudades tras el verano con motivo del final de agosto.

Un regreso protagonizado por la tranquilidad en las principales vías, salvo a primera hora de este domingo, cuando las entradas a Madrid, Barcelona y Sevilla y en las zonas costeras de Murcia y Cádiz registraban algunas complicaciones a causa de varios accidentes.

Uno de ellos ha ocurrido en la A-1 en el sentido entrada a Madrid, a la altura de San Agustín de Guadalix y otro en la A-44 en Dúrcal (Granada) en sentido Jaén, donde se ha incendiado un vehículo.

También ha ocurrido otro siniestro en la A-49, en Bonares (Huelva) en dirección a Sevilla y en la AP-7 en Bétera (Valencia) en sentido Alicante. Un último accidente se ha producido en la AP-7 en La Almetla del Mar (Tarragona) en sentido la capital tarraconense.

Por la tarde, dos siniestros son los únicos que empeoran la circulación en dos puntos: En la A-4 a la entrada de Sevilla y en la AP-8 en Baracaldo (Vizcaya).

Durante esta operación especial, Tráfico ha intensificado sus medidas de vigilancia y seguridad con controles de velocidad por radar fijo y móvil, drones, cámaras de vigilancia y motos camufladas.

Además se han instalado carriles reversibles en las zonas más conflictivas y se han restringido las obras, la celebración de eventos deportivos o el transporte de mercancías.