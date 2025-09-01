Alta velocidad afectada
Retrasos en el AVE Madrid-Barcelona tras el hallazgo de restos humanos en la vía
El Periódico
La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha registrado retrasos este lunes debido al hallazgo de restos humanos en las vías, concretamente en el punto kilométrico 417 del trazado ferroviario.
Adif ha comunicado la incidencia poco después de las 11:00 horas. Durante la intervención, los trenes han estado circulando por una sola vía y con limitaciones de velocidad entre Zaragoza y Lleida. Esta situación ha provocado demoras en varios servicios mientras los forenses retiraban los restos y la autoridad judicial inspeccionaba la zona.
A las 15:00 horas, Adif ha informado de que la incidencia ha quedado resuelta y que la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha comenzado a normalizarse.
- La alcaldesa de Torrent cesa al jefe de prensa por un altercado en la casa de su expareja
- Los asesores de Mazón que optan a una plaza pública de periodista serán examinados por subordinados
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Alerta por calor en Valencia en el preludio de una noche casi infernal
- La Agencia de Seguridad Aérea pone nuevos límites a la altura de las torres del Grao
- Un coliseo para la música: València estrena temporada con el Roig Arena
- En manos de Dios, en toda la extensión de la palabra
- Manuel de la Calva, una lección de vida