La paella gana la partida a la tortilla como el plato más representativo de España

Cuatro de cada diez españoles nombra a la paella como el plato típico que más representa a la cocina española. Así lo desvelan los datos del tercer análisis Turismo y Gastronomía que ha publicado este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta, realizada en julio y en la que han participado casi 3.000 personas, señala también que y un 24 % la elige como segunda opción.

La tortilla de patatas ocupa el segundo puesto entre los platos más elegidos (26,8 % lo vota en primer lugar y 31,5 % en segundo lugar), y el jamón ibérico completa el podio de los alimentos españoles.

¿Con o sin cebolla?

Tres de cada cuatro españoles considera que la receta de la tortilla de patata española debe hacerse con cebolla y más de la mitad (53,3 %) apuesta por una cocción "poco hecha". Por su parte, hay un 28,9 % que apunta que es mejor dejarla "muy hecha", frente a un 15,5 % que se declina por dejarla "en su punto".

A mucha distancia se sitúan el gazpacho, el cocido madrileño las croquetas y el cordero asado.

La paella, el voto del 80% de valencianos

El CIS también se detiene en conocer los platos más típicos de la gastronomía española por comunidades autónomas.

Para los valencianos no cabe duda. Un 82,6 % de los encuestados reconocen la paella como el plato por excelencia de la Comunitat Valenciana.

En el caso de los andaluces hay empate entre el gazpacho andaluz y el pescado frito (35 %), mientras que los aragoneses votan masivamente por su ternasco (54 %), los asturianos por su fabada (88,3 %) y los canarios por sus papas arrugadas (66,9 %).

Los cántabros votan por su cocido montañés (85 %), los castellano-manchegos se reparten entre queso (33,3 %) y migas (16,3 %), y los castellano-leones (34,5 %) por lechazo asado.

Pan tomate en Cataluña (31,2 %), jamón en Extremadura (33 %), pulpo en Galicia (61 %) y callos (71,9 %) en la Comunidad de Madrid, son asimismo otras de las recetas más votadas de la comida regional.

Completa este mapa la marinera murciana (30 %), la menestra navarra (31,1 %), el chuletón del País Vasco (28,6 %), la caballa de Ceuta (58,3 %) y el cuscús (22,2 %), en Melilla.