La Federación ASPAYM insta al Gobierno a reconocer la jubilación anticipada para todas las lesiones medulares

La Federación Nacional ASPAYM ha pedido al Gobierno que reconozca la jubilación anticipada para todas las lesiones medulares, sean del origen que sean. La entidad explica que ha elaborado "un exhaustivo informe con fundamentos técnicos, clínicos, sociales y laborales" para incorporar al anexo del Real Decreto 370/2023, que modificó las condiciones para que los trabajadores con discapacidad igual o superior al 45% puedan jubilarse anticipadamente.

En el documento, se insta al Ejecutivo a reconocer a todas las lesiones medulares, no solo las traumáticas, como causa justificable de dicha jubilación anticipada. "Su reconocimiento supondría un avance real en el ejercicio de los derechos de las personas con lesión medular", indica el texto.

La rehabilitación

ASPAYM defiende con este análisis la evidencia científica que confirma que la lesión medular, independientemente de su etiología traumática o no traumática, conlleva "consecuencias funcionales, clínicas y sociales equivalentes". A raíz de diversos estudios, la propuesta sostiene que "el pronóstico funcional depende principalmente del nivel neurológico y la completitud de la lesión, no de la causa que la genera".

En líneas similares, apunta la Federación, la calidad de vida y los retos asociados a la lesión medular crónica, incluyendo limitaciones funcionales, complicaciones secundarias y riesgos de mortalidad, son similares tanto para lesiones traumáticas como no traumáticas. Los datos señalan que "las necesidades de atención, rehabilitación y apoyo son equivalentes, independientemente del origen de la lesión".

Calidad de vida

Por ello, y al concluir que toda persona con una lesión medular, sin importar el origen de esta, tiene problemas comparables "que impactan significativamente en su calidad de vida y capacidad laboral", Federación Nacional ASPAYM reclama que se contemple de manera inclusiva a ambos grupos en dicho Real Decreto.

"Así aseguraremos que toda la ciudadanía con lesión medular goce de los mismos derechos y protección social, promoviendo una igualdad real y efectiva en el acceso a prestaciones que reflejen sus necesidades y circunstancias", asevera la presidenta, Mayte Gallego.

Nuevos casos

La lesión medular es la pérdida o alteración de la movilidad, de la sensibilidad o del sistema nervioso autónomo ocasionado por un trastorno de las estructuras nerviosas alojadas en el canal medular. Dependiendo de la localización del daño puede afectar a órganos pélvicos, extremidades inferiores, tronco y abdomen y extremidades superiores.

En España se registran cada año entre 800 y 1.000 nuevos casos de lesión medular, una de las patologías más incapacitantes. Sus consecuencias son profundas: el 60% de los pacientes crónicos dependen de una silla de ruedas, y más del 97% presentan discapacidad completa si no se interviene adecuadamente desde el inicio. Sin embargo, en una lesión en la que la rapidez de intervención es crítica, solo el 28% de los casos son operados en las primeras 24 horas tras el trauma, con una enorme variabilidad entre comunidades autónomas.