La nueva presentadora de los informativos de La Sexta es valenciana
Licenciada en Periodismo por la Universitat de València, será la sustituta de Cristina Villanueva en los informativos del fin de semana
Unas prácticas en la desaparecida Canal 9 enamoraron a Ana Cuesta del periodismo televisivo. Nacida en València en 1985, Ana Cuesta Herráiz se graduó en Periodismo por la Universitat de València y se unió a La Sexta en 2011, donde empezó a trabajar en la delegación de València y finalmente ha sido presentadora sustituta de varias ediciones de los noticieros y copresentadora del programa Al rojo vivo.
Sustituta de Villanueva
En 2014 dejó la delegación de su ciudad y viajó a la central de laSexta en Madrid. Ahora, la periodista valenciana será la encargada de presentar los informativos a partir del sábado 6 de septiembre, tomando el testigo de Cristina Villanueva, quien cierra una etapa de casi dos décadas en la cadena. En el currículum de Ana Cuesta está cubrir tragedias como la de los atentados de Cataluña de 2017.
El regreso de Pepa Bueno
Este estreno coincide también con otros cambios televisivos. Pepa Bueno regresó este lunes en a Televisión Española, marcando así su vuelta a la que fue su casa televisiva entre 2009 y 2012. También presenta a Marc Sala y Lourdes Maldonado, anunciados como los nuevos presentadores de los Telediarios de Fin de Semana de La 1 de RTVE, mientras que Telecinco mantiene a María Casado y Antena 3 sigue confiando en el tándem de Matías Prats y Mónica Carrillo.
