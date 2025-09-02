Borja Sémper reaparece tras la quimio: "Un comienzo de curso especial"

Borja Sémper ha reaparecido tras la quimio en Aranjuez, donde el Partido Popular ha celebrado la primera reunión del comité de dirección del curso político.

El diputado ha participado en una charla informal con la prensa en el marco del cónclave que ha mantenido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este lunes en Aranjuez con la cúpula del PP para diseñar la estrategia que seguirá el partido en los próximos meses y que estará centrada en tres ámbitos: la regeneración democrática, la política migratoria y la defensa del campo.

"Un comienzo de curso especial. Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los veía todos los lunes…. Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez más necesario", ha destacado en sus redes sociales. Gracias por tanto, jefe Núñez Feijóo.

"Tumor cancerígeno"

Borja Sémper, portavoz nacional del PP, anunció ante los medios de comunicación en julio que, en un chequeo rutinario, los médicos le detectaron un "tumor cancerígeno" en "fase muy primigenia". Al acabar la rueda de prensa de los lunes tras el comité de dirección, Sémper explicó que las "perspectivas médicas son razonables" y que la "expectativa es de curación".