Refugiados climáticos de cuatro patas tras los incendios

Las heridas que dejan los incendios en España pueden ser difíciles de curar. Las cicatrices serán visibles durante mucho tiempo, incluso bajo los primeros brotes verdes, a veces solo un decorado que falsea la realidad, y ciertos ecosistemas, como un souto de castaños centenarios, pueden necesitar siglos para regenerarse. En los voraces incendios que han transformado extensas zonas del país en superficies marcianas, no solo las personas han visto arder sus hogares: un número difícil de calcular de animales, decenas de miles, ha perdido su hábitat. Aunque serían los afortunados, los que viven, los que quedan se convierten en "desplazados" al verse obligados a mudarse a otro territorio donde no siempre las interacciones con sus homólogos "locales" resultan fáciles. Además, no solo la asfixia y las quemaduras, que conducen a la agonía a vecinos de bosques, matorrales y praderas, son los enemigos: ciertas moléculas fruto de la combustión pueden tener efectos cancerígenos sobre los supervivientes y secuelas en su prole.

Como explica Jesús Domínguez, del departamento de Zoología de la Universidade de Santiago (USC), estos fuegos tienen "un impacto muy grande sobre muchos componentes faunísticos de la biodiversidad de esos territorios". Lo primero, dice, por la mortalidad directa que provocan, "sobre todo en aquellas especies que tienen baja capacidad de desplazamiento". Escapa quien puede y, si lo tienen complicado "la mayor parte de los invertebrados" —insectos, caracoles, gusanos—, tampoco les resulta fácil, cuando la evolución del fuego, es "muy rápida", a vertebrados como reptiles, anfibios o mamíferos pequeños, de roedores o carnívoros de menor tamaño.

Jesús Domínguez. | FdV

Aunque no todos los mamíferos de tamaño mediano o grande (ciervos, corzos, lobos...) logra escapar a tiempo y algunos mueren víctimas del fuego, entre estos sí son muchos, además de las aves, que pueden volar, los que logran huir del efecto directo de las llamas. Pero eso no impide que les espere una vida con ciertas complicaciones. "Los que no mueren se ven desplazados de esas zonas quemadas totalmente hacia otras zonas de hábitat donde hay otros individuos de las mismas especies y pueden surgir problemas conductuales entre residentes y los desplazados", apunta Domínguez.

Cita estudios que refieren cómo los grupos juveniles de fauna desplazada por grandes incendios o talas pueden sufrir un incremento en la mortalidad porque "son menos competitivos cuando intentan ocupar otros territorios". Respecto a los lobos, concede que posiblemente había alguna manada en las áreas ardidas y que, al desplazarse, van a depredar en zonas donde antes no lo hacían.

Pero ni la muerte ni el exilio son los únicos peligros del fuego. Domínguez ve "importante" el efecto que pueden tener sobre la fauna silvestre los compuestos generados por la combustión. En concreto, indica que los hidrocarburos policíclicos aromáticos pueden pasar a la cadena trófica a través del agua y ser ingeridos por fauna que no murió, pero que los incorpora, cuando tienen un "potencial cancerígeno". Aparte, pueden generar problemas en la reproducción, añade, y en aves, su especialidad, provocar la muerte de embriones.

Con todo, cuando el telón infernal del fuego se yergue, no todo es devastación. Domínguez, profesor de Ecosistema y biodiversidad en la USC, entre otras materias, incide en que hay que tener en cuenta la severidad del incendio para evaluar su efecto sobre la "destrucción del hábitat". "En estos grandes incendios no toda la superficie se quema por igual. En las 30.000 hectáreas que se asocian al de Larouco (Galicia), por ejemplo, señala que puede haber ‘islas’ que hayan quedado libres de la acción del fuego o que se hayan quemado poco" y que ahí "muy probablemente haya mucha fauna que logró sobrevivir".

Indica que "el siguiente paso", el regreso, hay que tener en cuenta la "capacidad de resiliencia y de recuperación del ecosistema, que le permite a especies pioneras, oportunistas o más adaptables comenzar a explotar medios de recuperación incipiente". Y es que, tras la "rápida destrucción inicial", el progreso es gradual: la recuperación de la cubierta vegetal, dice, va del pastizal, lo más precoz, a los árboles (la última), pasando por el matorral.