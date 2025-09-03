Madrid
Una avería cerca de la estación madrileña de Atocha lleva a los pasajeros de Cercanías a ocupar las vías
Ya se ha recuperado la tensión, aunque el servicio permanece todavía interrumpido por la presencia en las vías de personas que han bajado de los trenes tras accionar las palancas de emergencia
EP
MADRID
Pasajeros de Cercanías han ocupado este miércoles las vías en las proximidades de la estación de Atocha tras registrarse una avería en el fluido eléctrico que afecta a las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10.
En concreto, la incidencia se ha producido entre las estaciones de Atocha y Vallecas por una falta de suministro eléctrico por parte de la empresa suministradora.
Según han trasladado fuentes de Adif y de Renfe a Europa Press, ya se ha recuperado la tensión, aunque el servicio permanece todavía interrumpido por la presencia en las vías de personas que han bajado de los trenes tras accionar las palancas de emergencia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El joven que huyó con el autor del tiroteo de Alfafar se entrega en el cuartel de Patraix
- Mazón anuncia 350 millones más en ayudas 'automáticas' para afectados por la dana
- La 'espantá' de las Azúcar Moreno en Bétera tras 20 minutos de concierto
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Las Fallas 2026 se reanudan. Estas son las principales fechas
- Cambia el tiempo en Valencia: Alerta por fuertes lluvias en las próximas horas
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia