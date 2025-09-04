Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Raúl Rabadán, nuevo director científico del Centro de Investigaciones Oncológicas

El Comité de Selección encargado de elegir al nuevo cargo y el Patronato del CNIO han aprobado el nombramiento por unanimidad

Raúl Rabadán.

Raúl Rabadán. / EFE

EFE

Madrid

El investigador Raúl Rabadán, en la actualidad catedrático en la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos), será el nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), cargo vacante desde la destitución de María Blasco.

El Comité de Selección encargado de elegir al nuevo director científico del CNIO y el Patronato del CNIO han aprobado su nombramiento por unanimidad, según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Su trabajo científico se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas.

El precio del alquiler y el presupuesto de los inquilinos recortan distancia en algunas de las principales ciudades españolas

La jueza expulsa a una letrada y una familiar de la causa porque relacionan la dana con "ritos satánicos"

Orriols pide los árboles prometidos para rebajar el calor en verano

À Punt moderniza su imagen para captar más público

Cine, danza o arteterapia: todas las actividades que marcarán la nueva temporada del IVAM

L’Ajuntament d’Alzira iniciarà el 15 de setembre l’execució subsidiària de la faixa perimetral de les urbanitzacions del Racó i del Respirall

