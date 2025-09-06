El incendio de Castromil en Zamora se eleva a nivel 2 y se estudian posibles evacuaciones

La evolución del incendio forestal declarado en la mañana del viernes en Castromil, en Zamora, ha obligado a elevarlo al nivel 2 de Índice de Gravedad Potencial (IGR).

La Junta de Castilla y León ha decidido elevar el riesgo al nivel 1 y, posteriormente, al 2, en un lapso de tiempo de apenas media hora a las 12:54 horas y ya se está estudiando la posible evacuación de una de las localidades más próximas al foco.

Sobre la zona se encuentran trabajando más de una veintena de medios, entre ellos seis helicópteros, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bullzócer, cuatro brigadas especializadas dos técnicos y cinco agentes medioambientales.

El nivel 2 se declara cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: amenaza seria a poblaciones que exija medidas de socorro de la protección o protección de los bienes o que comporten un grave riesgo para la población y bienes no forestales.

Al tiempo, también se puede declarar en caso de que el incendio obliga al establecimiento de cortes parciales o totales de carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia, vías férreas, instalaciones singulares amenazadas, afección a espacios naturales protegidos o que suponga un peligro para masas arboladas superiores a 300 hectáreas.