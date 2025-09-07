Eclipse en Valencia: la 'Luna de sangre' que se podrá ver hoy

Una Luna roja se podrá ver hoy al anochecer en València. Lo producirá un eclipse total en toda en España -salvo en las zonas más occidentales de Galicia y en las islas Canarias- que se puede ver a simple vista y no entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial.

También se conoce como la llamada 'Luna de sangre' surgirá en el cielo opuesta al Sol e inicialmente será difícil de ver debido a su escaso brillo, pero a medida que se eleve se hará más brillante, al tiempo que el cielo se oscurece, permitiendo observarla con mayor detalle. Su cercanía al horizonte le dará una apariencia de gran tamaño, lo que la hará "especialmente atractiva para los observadores", que deberán buscar lugares con un campo de visión despejado hacia el este para verla.

Horas claves

Los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) señalan que el máximo del eclipse será a las 20:11 horas, con la fase total ente la 19:31 y las 20:53 horas. El eclipse parcial, por su parte, comenzará a las 18:27 y terminará a las 21:56.

Para disfrutar un eclipse hace falta un buen cielo despejado y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las nubes "dificultarán una visualización óptima" en buena parte del país a la hora en que se alcance el máximo, según su cuenta de la red social X.

Así es la 'Luna de sangre' que se podrá ver hoy en Valencia / Levante-EMV

El motivo

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina. Cuando es total, como el de hoy, el satélite no queda completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

Los eclipse de Luna, que son mucho más frecuentes que los solares totales, es uno de los espectáculos astronómicos más accesibles y populares

Este año han podido verse dos eclipses totales de Luna, el de hoy y el del 14 de marzo, que se observó en todo el país, aunque en la zona más oriental solo durante la fase parcial.

Trío de Eclipses solares

El año que viene marcará el inicio del llamado Trío de Eclipses solares visibles desde España. El 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027 se verán dos solares totales y el 26 de enero de 2028 uno anular.

El de 2026 es especialmente relevante, pues desde 1905 no se había visto uno total en la península Ibérica, y España será el único territorio habitado desde el que podrá contemplarse.